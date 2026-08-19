"Казах си, че това 100% е групата на брат ми": Откриха човешки останки на поне 23 души - вероятно жертви от война

Специалната прокуратура и Институтът по съдебна медицина на Косово съобщиха, че при разкопки на места в община Зубин Поток, където се предполага, че има масови гробове, са открити костни останки, за които по предварителни оценки се смята, че принадлежат на най-малко 23 души. "Пълната идентификация ще бъде извършена след приключването на съдебномедицинските експертизи и съответните процедури", се посочва в съобщението.

Премиерът на Косово в служебен мандат Албин Курти по-рано заяви, че останките, открити в Мала Калудра, може да принадлежат на група от 23 албанци, изчезнали в този район през 1999 г., предаде БГНЕС.

Групата, известна като „групата на митровишките интелектуалци“, е в неизвестност от 19 април 1999 г. Сред изчезналите има лекари, преподаватели, адвокати и други специалисти. Лютфие Адеми-Вокши, сестра на лекаря Адем Адеми, който е сред изчезналите, заяви пред Радио Свободна Европа, че вярва, че на това място може да са погребани членовете на групата.

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„Казвам си, без съмнение, на 100 процента, че това е групата на брат ми Адем Адеми. Мисля, че след това душите ни ще намерят покой. Ще имаме гроб, на който по празници, рождени дни или Байрам ще можем да занесем цветя и да поговорим с него“, каза тя.

Разкопките в Зубин Поток започнаха на 28 юли и се провеждат в Мала Калудра, Якупи и още едно място в общината в Северно Косово. Те започнаха след двугодишно разследване за предполагаеми военни престъпления. На 15 август властите съобщиха, че в Калудра са открити останките на най-малко трима души.

„В момента по случая се разследват три лица, J.R., M.J. и M.B., по подозрение, че са извършили престъплението „военно престъпление срещу цивилното население“. Те се намират в ареста“, съобщи Специалната прокуратура на Косово.

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Предисторията

Според властите един от задържаните е заподозрян, че по време на войната е бил действащ военнослужещ в Югославската армия.

По данни на Института за военните престъпления в Косово 1577 души все още се водят безследно изчезнали от войната през 1998-1999 г., а общият брой на документираните жертви е 12 230.

Косово многократно е призовавало Сърбия за сътрудничество при изясняването на съдбата на изчезналите и за достъп до военни архиви, които според косовските власти могат да помогнат за установяването на местата на предполагаеми масови гробове.

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