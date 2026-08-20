Ще се сбъдне ли прогнозата да работят за 500 долара*: Болници откриха вратичка за внос на лекари от чужбина

Болниците са намерили вратичка да внасят лекари от чужбина, без да се минават изключително тежките процедури по признаване на дипломи и даване на право за упражняване на регулирана професия. Това става ясно от отговор на здравния министър Катя Ивкова на парламентарен въпрос, зададен от заместник-председателя на парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев. Още: Докато в България гоним младите лекари в Сицилия, по гръцките острови им дават безплатно жилище, платени сметки и бонуси

* Въпросът е дали сега ще се сбъднат заканите на Тошко Йорданов от "Има такъв народ", който по време на едно от заседанията на Комисията по здравеопазване в 51-ото Народно събрание си позволи да каже пред младите медици, които протестираха за по-високо заплащане, "че ако не им харесват сегашните условия, държавата ще си внесе лекари, които ще работят щастливо за 500 долара".

За целта се ползва далеч по-лесния режим за научен обмен, при който стига да се прати уведомление до здравното министерство. Случаите в последните месеци значително са зачестили, а наредбата, която урежда тези въпроси, има доста неясноти, поради което сега спешно ще се прави анализ какви промени да се направят в нея, пише в. "Сега".

Какво пише още здравният министър?

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В последните месеци значително се увеличи броят на постъпилите в Министерство на здравеопазването уведомления от български лечебни заведения, сключили договор за научен обмен с чуждестранни лечебни заведения за приемане на медицински специалисти от трети държави, посочва министър Ивкова в отговора си.

От обясненията на здравния министър става ясно още, че често се налага министерството да дава указания на болниците как правилно да прилагат наредба 35, която урежда тези въпроси. Наредбата допуска научен обмен на лекари извън ЕС, но при строги ограничения. Такъв лекар може да работи само в приемащото лечебно заведение, максимум за 90 дни и само за конкретно договорени дейности.

Актуализирането на текстовете ще има за цел да се предотвратят практики, при които режимът на научния обмен се използва за заобикаляне на нормативните изисквания за достъп до медицинска дейност от чужденци в България, посочва министър Ивкова. В МЗ са постъпвали и възражения, включващи сериозни съмнения относно правилното прилагане на наредбата и опасения, че посредством режима на научния обмен се заобикаля нормативната уредба и на практика се извършват рутинни медицински дейности, пише още в отговора.

В същото време наредбата в момента явно позволява нееднозначно тълкуване. Отделни разпоредби в нея не осигуряват в достатъчна степен необходимата правна яснота относно целта, предназначението и обхвата на допустимите медицински дейности в рамките на научния обмен, което създава предпоставки за различно тълкуване и нееднакво прилагане на нормативните изисквания, посочва министърът.

Според публикация в LexMedicaNews, тази вратичка се ползва основно по две линии. Големи частни болници канят известни тесни специалисти като пластични хирурзи, офталмолози, АГ специалисти, специалисти по инвазивна образна диагностика от страни като Турция, Германия, Сърбия, Израел като консултанти или лектори, но на практика те извършват скъпоплатени оперативни интервенции „на конвейер“ в рамките на няколко дни, представяйки ги като „обмен на опит“. Освен това, общински и регионални болници използват лекари от Република Северна Македония, Украйна или Молдова, Гърция, за да не загубят клиничните си пътеки поради липса на персонал.

"В Щатите, ако си на „научен обмен“ (напр. observership), имаш право само да наблюдаваш — нямаш право да докоснеш пациент, камо ли да правиш самостоятелни процедури. Всяка интервенция без удостоверение за правоспособност тук се третира като криминално престъпление. Ако действително съществува възможност лекар от държава извън ЕС да извършва медицинска дейност у нас чрез режима на „научен обмен“, без да е преминал през обичайното признаване на квалификацията, проверка на езика и професионалната компетентност, това вече не е просто административен въпрос", коментира по този повод във "Фейсбук" доц. д-р Стефан Костадинов, който работи в САЩ. "Истинският международен обмен е нещо много полезно. Но границата между демонстрация на процедура и самостоятелна медицинска дейност трябва да е абсолютно ясна. Защото пациентът не знае какъв е административният статут на човека, който го оперира. За него това е лекар. И той има право да знае дали този лекар е проверен, признат и носи същата професионална и правна отговорност, която носи всеки друг лекар в България", допълва той.

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