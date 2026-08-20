Кабинетът "Радев":

Кой има имен ден днес, 20 август 2026 г. Честито!

20 август 2026, 5:55 часа 426 прочитания 0 коментара
Снимка: Pexels
Кой има имен ден днес, 20 август 2026 г. Честито!

На 20 август 2026 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Самуил, Самуила, Сами и производните им. Пророк Самуил е живял през XI в. пр. н. е., 1146 години преди Рождество Христово, и е последният, 15-ти и най-известен от съдиите на Израел. В превод името Самуил означава „чут от Бога“ или „измолен от Бога“. Когато Самуил бил на три години, майка му отишла с него в Сило и го поверила на грижите на първосвещеника Илий. От малък Самуил има способността да предсказва различни събития.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни! 

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през август 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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