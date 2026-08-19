Кабинетът "Радев":

Икономическият съветник на Путин: Вземи спестяванията на руснаците, иначе край с икономиката

19 август 2026, 21:48 часа 886 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Икономическият съветник на Путин: Вземи спестяванията на руснаците, иначе край с икономиката

Руският диктатор Владимир Путин е бил предупреден, че почти всички икономически ресурси на Руската федерация са изчерпани и за да може руската икономика да оцелее, трябва да бъдат национализирани депозитите на обикновените граждани. Руската икономика почти напълно е изчерпала ресурсите, които са ѝ позволили да расте през последните години. До това заключение стигнаха анализатори от Междусекторния експертен център "Трети Рим", чийто академичен директор е икономическият съветник на Владимир Путин Максим Орешкин. Заключението се намира в доклад, подготвен за заседание на Президентския съвет за стратегическо развитие и национални проекти на Русия. Цитати от документа има в руските издания РБК, "Експерт" и The Bell, предава руската опозиционна медия The Moscow Times.

В началото на 2000-те години икономиката на Русия растеше с 6-7% годишно. След 2008 г. темпът се забави до 2%. Военният бум след нахлуването в Украйна за кратко увеличи растежа на БВП до 4% - защото военната сфера се превърна в двигател, но сега темпът на растеж е паднал до 1% през миналата година и 0,6% през първата половина на тази година. Причината е проста - нищо друго, освен военното производство, не работи както трябва.

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Мегапроекти, базирани на бюджетни инжекции, заместване на вноса и същевременно внос на работната сила – всички тези фактори са достигнали своите граници, според анализатори на "Трети Рим". Въпреки че Владимир Путин от 2018 г. насам изисква икономически растеж не по-бавен от световните темпове (3% годишно), той не е постигнат. Икономическият потенциал на Русия в момента е само 1,6% годишно, отбелязва "Трети Рим". Това е почти 1,5 пъти по-бавно от икономиката на САЩ (2,3% тази година, според МВФ), почти три пъти по-бавно от тази на Китай (4,6%) и четири пъти по-бавно от тази на Индия (6,4%).

В Русия на практика няма останали свободни работници и търсенето не може да бъде безкрайно подхранвано от държавата, подчертава "Трети Рим". За да се рестартира растежът, смята центърът, е необходимо да се премине от модел на публични инвестиции към използване на частни спестявания, за да се създадат условия населението и бизнесът да инвестират в икономиката.

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"Страната има пари. Трябва да изградим механизъм, който да превръща спестяванията в дългосрочен инвестиционен капитал", се посочва в доклада.

Финансирането на инвестиции от бюджета става все по-трудно. От началото на войната натрупаният бюджетен дефицит достигна 22 трилиона рубли. До 2029 г., като част от програмата на Центъра "Орешкин", руската хазна трябва да постигне нулев структурен дефицит, а бюджетният импулс трябва да бъде намален. Икономиката се нуждае от по-бавна инфлация, по-ниски лихвени проценти и разширена частна инвестиционна активност, според "Трети Рим".

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Източник: The Moscow Times

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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