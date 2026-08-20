Испания може да вземе 500 момичета мигранти от Сеута

Испания планира да прехвърли около 500 особено уязвими непридружени непълнолетни от испанския ексклав Сеута в Северна Африка в континенталната част на страната. Това заяви вчера министърът на миграцията Елма Саис в интервю за общественото радио РНЕ, цитирано от БТА. Саис каза, че централното правителство в Мадрид работи съвместно с властите в Сеута и с регионалните правителства на Испания по план за преместването на децата, които ще бъдат настанени под грижите на организации за закрила на детето в континенталната част на страната. Още: Европа като банкомат за диктатори: Как ЕС сам се постави в капана на мигрантския шантаж

Планът

Снимка: Getty images

Още: Създават временни мигрантски центрове в Сеута

Испански медии съобщиха, че планът предвижда „задължително и солидарно приемане на непълнолетни от всички региони“ на Испания, както и настаняването им в приемни семейства. Броят от около 500 непълнолетни е предварителен и може да се промени.

Мярката идва, след като испанското правителство, което води политика в подкрепа на имиграцията, се опитва да отговори на масовото пристигане на мигранти в Сеута в края на юли, когато до 80 000 души влязоха в малката испанска територия, граничеща с Мароко.

По официални данни след случилото се от морето са били извадени телата на 83 души, макар че неправителствени организации оценяват броя на загиналите на значително над 100.

Огромното мнозинство от пристигналите през юли скоро след това се върнаха в Мароко.

Въпреки това испанската обществена телевизия РТВЕ съобщи, че националната полиция е установила 2168 непридружени непълнолетни в Сеута и ги е предала на властите на ексклава.

Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че около 5000 мигранти остават в Сеута.

Осигуряването на грижи и настаняване за тези хора – които са не само от Мароко, но и от държави от Африка южно от Сахара – продължава да представлява сериозно предизвикателство за властите. Особена загриженост буди положението на непридружените непълнолетни, които все още се намират в ексклава, сред които има и много момичета.

Още: "Червеният Орбан": Страхът на Европа, че Испания ще я наводни с мигранти изолира все повече Санчес