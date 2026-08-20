НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 20.08.26 - В Киев има нов министър на отбраната, протестиращи искат избори

Изминаха 53 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Върховната рада (парламентът на Украйна) назначи за министър на отбраната бившия изпълняващия длъжността ръководител на Службата за сигурност (СБУ) Евген Хмара. 312 народни депутати са гласували "за". Така Хмара става петият министър на отбраната от началото на пълномащабната война през 2022 г., след като оттогава насам преди него на поста бяха Олексий Резников (до септември 2023 г.), Рустем Умеров (от септември 2023 г. до юли 2025 г.), Денис Шмигал (от юли 2025 г. до януари 2026 г.) и Михайло Федоров (от януари 2026 г. до юли 2026 г.).

Снимка: Евген Хмара, Министерство на отбраната на Украйна

Протестиращи в Киев твърдят, че Украйна се нуждае от промяна в ръководството, макар че мнозина признават, че провеждането на общонационални избори по време на войната би било изключително трудно. Един от демонстрантите описа хода на Федоров да поиска провеждане на избори въпреки войната като „сериозен ултиматум“, който би могъл да принуди Зеленски да преразгледа назначенията си.

Припомняме, че Зеленски отказа да върне Федоров начело на ведомството въпреки масовите протести в подкрепа на последния в цялата страна. Предложи му други постове, включително вицепремиер, но Михайло Федоров отказа и настоя единствено да се завърне като министър на отбраната.

Бившият министър на отбраната призова за провеждането на избори въпреки войната. Неговото видеообръщение дойде само няколко часа след като Зеленски официално номинира Хмара за ръководител на министерството.