Огромен пожар в Подмосковието при химически завод. В Одеса десетки хиляди са без ток (ВИДЕО)

Огромен пожар избухна в град Балашиха, който се намира в Московска област (Подмосковието). В този район се намира Балашихският експериментален химически завод (БОХЗ). Според информация на руското министерство на извънредните ситуации (МЧС), пожарът е избухнал в складове на ул. "Звездная" 11. Химическият завод се намира на адрес ул. "Звездная" 17, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Още: Украински дронове атакуваха стратегически завод край Москва (СНИМКА)

Пламъците вече са обхванали 4000 квадратни метра площ. По предварителна информация, няма пострадали хора. Гасенето обаче е много трудно, защото в складовете има лесно запалими продукти и вещества - да гасят са ангажирани 80 пожарникари и 30 пожарни, обобщава МЧС в официалния си канал в Телеграм.

142 дрона - руската сметка за тази нощ в Украйна

Междувременно, в Одеса 29 000 домакинства останаха без ток след поредната тежка нощ, белязана от руска атака с дронове.

"Град Черноморск и околностите му пострадаха най-много. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати остават без ток. Възстановителните работи вече са започнали. Критичната инфраструктура се захранва от генератори. Пострадали са и частни къщи и административни сгради. На места са избухнали пожари, които бързо са потушени от нашите спасители. Известно е, че е пострадал един човек" - това е обобщението в официалния канал в Телеграм на ръководителя на Одеската военновременна администрация Олег Кипер.

След тази равносметка, Кипер пак предупреди за атака с дронове, но обяви, че опасността е отминала малко след 10:00 часа - Още: Русия лъже с хиляди квадратни километри за успехите си на фронта, Тръмп показва немощ в мирния процес (ОБЗОР - ВИДЕО)