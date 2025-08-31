Русия лъже с хиляди квадратни километри за успехите си на фронта, Тръмп показва немощ в мирния процес (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп вече открито изразява съмнение, че среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин ще се състои в близко бъдеще. Що се отнася до тристранната среща с негово участие, републиканецът счита, че тя все пак може да се проведе. "Тристранна среща може да се състои. Двустранна среща – не знам", бяха точните му думи.

Ръководителят на Белия дом пак сравни Зеленски и Путин с деца, които се мразят и се карат на детската площадка, вместо да работи усилено чрез дипломация и с лостовете, с които САЩ разполагат, за да договори поне среща между тях, камо ли примирие или мир. "Използвам аналогия. Използвал съм я няколко пъти. Има едно дете и има друго дете на детската площадка и те се мразят, започват да се бият, и да се бият, и да се бият. И вие искате да спрат, а те продължават. След известно време са много щастливи да спрат. Знаете ли това? Почти така е. Понякога трябва да се бият малко, преди да успеете да ги накарате да спрат. Но това продължава от дълго време. Много хора са мъртви", каза Тръмп пред Daily Caller, без да спомене кой и как е започнал войната в Украйна.

Trump confident U.S.–Ukraine–Russia trilateral meeting will take place



The U.S. president again announced plans for a three-way meeting with Putin and Zelensky.



He said a bilateral summit may not happen, but a meeting with his participation is certain. Trump compared the… pic.twitter.com/d4AzlYUGUg — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025

Освен това той направи изявление относно участието на САЩ в осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна. Американският президент потвърди, че не обмисля възможността за използване на войски на САЩ на място, но призна, че в случай на прекратяване на военните действия ще помогне на европейците в осигуряването на въздушната сигурност.

"Може би можем да направим нещо. Вижте, бих искал да видя, че се прави нещо. Те не са наши войници, но всяка седмица умират между пет и седем хиляди предимно млади мъже. Ако можех да спра това и да пилотирам самолет от време на време - това биха били предимно европейци, но ние бихме им помогнали. Те до известна степен се нуждаят от това и ние бихме им помогнали, ако можем да направим нещо", каза Тръмп.

Президентът на САЩ отново напомни, че не той бил започнал войната в Украйна - републиканецът заложи на добре познатата вече опорка, че това не е война дори и на Путин, а на предшественика му на поста в Белия дом Джо Байдън.

"Става дума за много човешки животи. Не говорим за нещо, което аз съм започнал. Аз наследих тази война. И всичко, което се опитвам да направя, е да угася пламъците. И мислех, че съм го направил. Направих го седем пъти с други войни, които бяха по-трудни от тази... Три от тези войни продължиха повече от 30 години и аз ги прекратих всички. Тази война беше просто много трудна. Беше трудна война", добави американският лидер.

Тръмп също така подчерта, че САЩ вече не харчат пари за помощ за Киев и не доставят директно военно оборудване. "Ние продаваме оборудване на НАТО. Не го продаваме на Украйна", каза той, макар да е ясно къде накрая отиват оръжията. Републиканецът не спомена и дума за натиск срещу Путин и Русия за отказа от прекратяване на огъня - например за санкции, директни или вторични.

Европа вече смята, че е във война с Русия

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му фактически е в конфликт с Русия. В интервю за LCI той подчерта, че Москва дестабилизира Германия и се намесва във вътрешните ѝ работи чрез социалните мрежи. Ден по-рано Мерц и френският президент Еманюел Макрон се ангажираха да засилят натиска върху Кремъл, като подчертаха, че Путин не показва никаква готовност за мир в Украйна. Макрон предупреди, че ако срещата между руския и украинския президент, предложена от Тръмп, не се състои до понеделник, Франция и Германия ще настояват за нови санкции срещу Москва.

А в интервю за TF1 Мерц каза, че не изключва задължителна военна служба за жени. Такава стъпка може да се наложи, ако в армията се запишат твърде малко доброволци. "От днешна гледна точка, премахването на задължителната военна служба изглежда като грешка", заяви канцлерът. Добави, че Путин иска да възстанови Съветския съюз, който според Мерц включва "част от моята страна".

Germany may introduce mandatory military service for women



Chancellor Friedrich Merz said in an interview with TF1 that such a step could be necessary if too few volunteers join the army. “From today’s perspective, abolishing compulsory military service seems like a mistake,”… pic.twitter.com/irxgaKRLME — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025

Друга новина, свързана с Германия - Politico съобщава, че местната компания Quantum Systems е открила тайни заводи в Украйна, които произвеждат разузнавателни дронове Vector с изкуствен интелект. Всеки месец се произвеждат около 80 броя, гласи информацията.

Politico reports that German company Quantum Systems has launched secret factories in Ukraine producing Vector reconnaissance drones with AI. Around 80 units are manufactured each month. pic.twitter.com/Vc9f0oIlsS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025

Европейският съюз ще проучи как замразените руски активи биха могли в крайна сметка да бъдат използвани за финансиране на отбраната и следвоенното възстановяване на Украйна, но конфискацията им в момента не е политически реалистична. Това заяви на 30 август ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас.

Блокът е замразил около 210 милиарда евро руски активи в рамките на санкциите, наложени заради пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Киев и няколко членки на ЕС – включително Естония, Литва и Полша – настояват за незабавно изземване на средствата, за да се запълни бюджетният дефицит на Украйна от няколко милиарда евро за следващата година. Франция, Германия и Белгия, които държат най-голям дял от активите, обаче се противопоставят.

След среща на външните министри на ЕС в Копенхаген Кая Калас заяви, че всички членки са се съгласили, че "е немислимо Русия да види отново тези пари, освен ако не компенсира напълно Украйна" за военните щети. "Не виждаме да плащат за щетите. Затова ни е нужна стратегия за изход" за това как да се използват активите, когато войната приключи, добави тя. От 2022 г. насам над 300 милиарда долара от резервите на Руската централна банка бяха замразени в западните страни, като по-голямата част от тях – 191 милиарда евро (198 милиарда долара) – се държат в белгийския депозитар Euroclear.

EU foreign policy chief Kaja Kallas said Russia will not regain frozen assets without paying reparations to Ukraine



“We cannot even imagine that in the event of a ceasefire or peace agreement these assets would be returned to Russia if it has not paid reparations,” she stated.… pic.twitter.com/83k1nnqIvn — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025

Русия преувеличава военните си успехи

Кремъл, изглежда, е започнал координирана информационна кампания, в която демонстрира военна сила на бойното поле, за да повлияе на западните нагласи и да представи погрешно руската победа като неизбежна. На 30 август началникът на генералния щаб генерал Валерий Герасимов заяви, че от март 2025 г. руските сили са превзели 3500 квадратни километра територия и 149 населени места. Превзели 210 квадратни километра и 13 населени места само в северната част на област Суми – вероятно също от март 2025 г. Герасимов заяви, че руските сили окупират 99,7% от област Луганск, 79% от област Донецк, 76% от област Херсон и 74% от област Запорожие - 4-те незаконно анексирани украински региона.

Герасимов твърди, че руските сили са превзели около 50% от Купянск и 10 населени места в посока Лиман от март 2025 г. насам: Мирно, Катериновка, Новомихайловка, Ново, Липово, Ридкодуб, Грековка, Зелена Долина, Колодяз и Середни. Той изчислява, че от март 2025 г. руските сили са превзели пет населени места в посока Великомихайловка: Малиевка, Новогеоргиевка, Вороне, Сичнево и Запорожко.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - обаче оценява, че Герасимов преувеличава повечето от твърденията си. Тръстът, който следи изкъсо войната, е наблюдавал доказателства, които сочат, че руските сили са спечелили около 2346 квадратни километра украинска територия и 130 населени места от 1 март насам (с около 1150 кв. км по-малко от това, което казва началникът на руския генщаб). Твърденията на Герасимов значително преувеличават руските придобивки. Направена е и оценка, че руснаците са спечелили 212 квадратни километра в северната част на област Суми, но окупират само 9 населени места там. ISW оценява, че руските сили окупират около 99,7% от област Луганск, 76,7% от област Донецк, 73,2% от област Херсон и 73% от област Запорожие. Руските сили са превзели само 6,3% от Купянск, а не 50 на сто, и не са превзели изцяло Мирно, Новомихайловка, Ридкодуб, Грековка, Колодяз, Середно, Вороне, Сичнево или Комишуваха.

At Gerasimov’s briefing, Russia proudly showed off its “map of victories.” But a closer look against realistic maps reveals the trick: Moscow simply colors in the grey zone as if fully captured. A victory by crayons, not on the battlefield. pic.twitter.com/TIkqrliVUJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025

Герасимов не е първият висш руски военен служител, който в последните дни прави преувеличени твърдения за напредъка на фронта. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов също заяви на 29 август, че руските сили в момента завземат 600 до 700 квадратни километра на месец, но ISW оценява, че те са напреднали само с 440 до 500 километра на месец през юни, юли и август 2025 г.

Кремъл вероятно се опитва да повлияе на западната политика, създавайки фалшивото впечатление, че напредъкът и победата на Русия са неизбежни. Русия явно се опитва да използва големи количества данни, за да създаде фалшивото впечатление, че силите на Путин напредват с бързи темпове на бойното поле. Кремъл се опитва да убеди Запада, че Русия неизбежно ще постигне своите военни цели на фронта, така че Украйна трябва да се съгласи с руските искания и Западът да преустанови подкрепата си за Киев.

Представянето от Кремъл на статистически данни за териториалните придобивки пренебрегва значителните загуби, които Москва понася, и постепенния, бавен характер на руското напредване, правят оценка експертите от тръста: Руските жертви на фронта в Украйна: Независими медии отчитат близо 220 000 убити.

Всяка оценка на представянето и силата на Русия на бойното поле трябва да разглежда както темпото на напредъка, така и загубите, довели до тези печалби. Представянето от Кремъл на вероятно преувеличени статистически данни за териториалните придобивки без критичен контекст за загубите, довели до тях, вероятно е опит да се манипулират възприятията за военното представяне на Русия и да се подкрепи дългогодишният наратив на Кремъл, че победата на бойното поле е неизбежна. Това не е така, заключава ISW.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Известно увеличение на военната активност в Украйна на дневна база отчита украинският генерален щаб. На 30 август са станали 182 бойни сблъсъка, т.е. с 10 повече спрямо 29 август. Руснаците са хвърлили 161 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 30 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 43 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4475 изстреляни снаряда, като на дневна база тук почти няма разлика. Руската армия е използвала 5563 FPV дрона, което е с около 100 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-тежко е положението в Покровското направление – 50 руски пехотни атаки са отбити там, твърди украинската армия. Още 26 руски щурма е имало в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление са станали 30 нападения, в Сумска и граничната с нея руска област Курск украинците твърдят, че са отблъснали 14 пехотни атаки, а в Торецкото направление е имало 10 руски нападения.

Въздушно разузнаване, проведено от 1-ви корпус "Азов" на Украйна, документира поредното руско военно престъпление - на 28 август в Донецка област. Кадри - ВИДЕО 18+ - показват войник от 95-и отделен стрелкови полк на Русия, който стреля по невъоръжен възрастен цивилен пред дома му в района на Покровск.

Плановете на Русия на фронта в Покровск включват превземането на града, настъпление на север към района на Славянск-Краматорск и дори настъпление в Днепропетровска област – цел, която украинската армия определя като чисто политическа, заяви говорителят на Стратегическата група "Днипро" Виктор Трехубов. Той добави, че руските групи остават в гористата местност близо до Добропиля, северно от Покровск, но са отрязани от снабдяването, което прави тяхното присъствие само въпрос на време. Руснаците нахлуха на изток и североизток от Добропиля, но позициите им не са стабилни.

Russia’s plans on the Pokrovsk front include capturing the city, pushing north toward the Sloviansk-Kramatorsk area, and even advancing into Dnipropetrovsk region—a goal Ukraine’s military calls purely political, said Strategic Grouping Dnipro spokesman Viktor Tregubov. He added… pic.twitter.com/UvdgcMfQvw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025

Руските войски организираха поредното шоу в Леонтовичи - село в района на Володимировка, на източния фланг на Покровск. Те издигнаха руския флаг, преди обаче да се скрият бързо в една от къщите. И флагът, и войниците бяха бързо унищожени от украинската артилерия и дронове, което за пореден път доказва, че подобни акции са чиста пропаганда. Украински източници твърдят, че Въоръжените сили на Украйна контролират Леонтовичи.

Russian troops staged another “flag show” in Leontovychi on the Pokrovsk front, raising a flag before hiding in a house. Both the flag and the soldiers were quickly destroyed by Ukrainian artillery and drones—once again proving such stunts are pure propaganda.



AFU controls… pic.twitter.com/2E9rHvFlpe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025

Украински източници публикуваха и още видеокадри, които показват, че на руснаците не им е никак лесно в това направление и че украинските дронове работят.

Иначе руснаците имат потвърден напредък в напредна в югоизточната част на Новоикономично - т.е. североизточно от Покровск. Що се отнася до Торецкото направление, там те са в западната част на Русин Яр - северозападно от град Торецк и югозападно от Константиновка. Напреднали са със сигурност и в източната част на Комишуваха в посока Великомихайловка, но според ISW не контролират селището. Руският военнопропаганден Telegram канал "Рибар" твърди, че руснаците са го превзели.

За Купянското направление Виктор Трехубов заяви също, че украинските сили наскоро са превзели обратно Мирово (северозападно от Купянск), което показва, че руснаците вероятно вече не държат позиции в Соболивка (западно от Купянск и непосредствено южно от Мирово). Руски източници потвърждават информацията - руските сили не са превзели напълно Мирово, районът северозападно от селището е оспорвана "сива зона".

Украинската армия е освободила село Мирно - близо до Купянск в Харковска област, според актуализираните карти на украинската мониторингова група DeepState, публикувани на 29 август. Позициите по-рано позволяваха на руските войски да контролират пътя, водещ към град Купянск, на около 104 километра източно от Харков.

Украинците са си върнали позиции и в посока Новопавловка (Днепропетровска област). Украинският военен наблюдател Константин Машовец, който е о.з. полковник и е служил в генщаба, съобщи на 30 август, че украинските сили са превзели Зелени Хай - селището е югозападно от Новопавловка, като се намира в Донецка област, близо до административната граница. Украински батальон, действащ в това направление, също потвърди. Има и видеокадри 18+, които го доказват.

Украинският Telegram канал "Офицер", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", пише, че руснаците заобикалят Часов Яр. Това е един от най-силните аванпостове на Въоръжените сили на Украйна в Донецка област от година и половина. През този доста дълъг период, използвайки многобройни пехотни и механизирани атаки, руснаците не са постигнали желания успех. "Въпреки това, през последните няколко седмици врагът прави активни опити да пробие посоката (през Предтечино - Ступочки) и да я заобиколи от фланга през Олександро-Шулхино, което понякога успява да направи. Това е основно дейност на диверсионно-разузнавателни групи, които се опитват да проникнат в подземията и в крайна сметка да се утвърдят, като доведат подкрепления. В резултат на това може да възникне неприятна ситуация в посока Часов Яр, чието срутване ще създаде големи проблеми в посока Константиновка", анализира "Офицер".

През последните две седмици подразделенията "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщиха, че са унищожили 20 танка, 41 бронирани превозни средства, 94 артилерийски и MLRS системи, 16 системи за противовъздушна отбрана, 8 средства за електронна война, 764 превозни средства, 107 дрона, 983 руски позиции, 32 склада за боеприпаси и 7 склада за гориво, като са ликвидирани над 1000 руски войници:

In the past two weeks, SBU’s “Alpha” units reported destroying 20 tanks, 41 armored vehicles, 94 artillery and MLRS systems, 16 air defense systems, 8 EW assets, 764 vehicles, 107 drones, 317 antennas, 983 enemy positions, 32 ammo depots and 7 fuel depots—eliminating over 1,000… pic.twitter.com/d5KwkllvJl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025

Ukrainian MiG-29MU1 carried out a precision strike with two AASM Hammer guided bombs, eliminating a Russian troop group. pic.twitter.com/0zvrlSOzVl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025

A Ukrainian MiG-29 struck a Russian troop concentration in the north using French-supplied AASM Hammer guided bombs, inflicting heavy losses. pic.twitter.com/6sP10mTSyM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2025

Война на дронове и ракети

През изминалата нощ - 30 срещу 31 август - 21 украински безпилотни летателни апарата са били свалени над Русия, съобщи Министерството на отбраната в Москва. От тях 11 са летели над Волгоградска област, където излитанията и кацанията на летището бяха временно преустановени.

Във Волгоградска област безпилотен летателен апарат е паднал на пътя, каза губернаторът - според предварителната информация няма щети или жертви. Местните пожари на суха растителност, възникнали в южните райони на региона в резултат на падането на отломки от дрона, били бързо потушени, допълни той.

Временният губернатор на Ростовска област съобщи, че дронове са били унищожени в районите Чертковски и Милеровски. Няма жертви.

Русия отвърна - 52-годишен жител на Херсон е ранен в резултат на нощна атака. За денонощието има един загинал и 8 ранени в региона, съобщиха местните власти.

Същевременно 29 000 жители на Одеска област останаха без ток след нощно нападение на Русия. Един човек е ранен, съобщиха местните власти. "Врагът предприе масивна атака срещу област Одеса с атакуващи дронове. Най-тежко пострадаха град Черноморск и околностите му. Ударът нанесе щети на енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати остават без електрозахранване. Вече са започнали възстановителните работи. Критичната инфраструктура се захранва от генератори. Има щети още по частни домове и административни сгради. На някои места са избухнали пожари, които са били бързо потушени от нашите спасители. Известно е, че един човек е ранен", написа ръководителят на областната администрация.

В нощта на 31 август (от 21:00 часа на 30 август) руснаците са атакували със 142 дрона "Шахед" и дронове "примамки". Според предварителни данни - към 09:00 часа тази сутрин - противовъздушната отбрана на Украйна е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 126 безпилотни летателни апарата в северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 16 дрона, които са "пробили" ПВО и са ударили 10 места, а отломки от свалените безпилотни машини са паднали на 6 места, съобщават ВВС на Украйна.