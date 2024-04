Огромна експлозия във Воронеж (ВИДЕО)

Според губернатора на областта, над града е бил прехванат украински дрон. По думите на Александър Гусев, при падането на отломките се е запалил промишлен комплекс. От видеата обаче се вижда мощна експлозия в града.

The moment something exploded in Voronezh. Preliminary info states that a UAV hit an oil depot near a military unit. Needs clarification. pic.twitter.com/n58scRLFxj