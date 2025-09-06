Огромни пламъци на пристанището в Черноморск и атака над Запорожие (ВИДЕО)

Огромен пожар е избухнал на пристанището в Черноморск, Одеска област, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, позовавайки се на информация на местни канали. По дпредварителна информация на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) гори транспортен конвейер. Причината за възникването на огромния пожар на пристанището не е разкрита и не става ясно дали се дължи на руска атака или не.

😱 A massive fire broke out at the port in Chornomorsk, Odesa region



Local channels report a large blaze on the port’s territory.



According to the State Emergency Service, a transport conveyor is burning, preliminary reports say. The cause has not been disclosed. pic.twitter.com/a7LipPP8pg — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2025

Руска атака над Запорожие

Междувременно тази вечер в Запорожка област е обявена въздушна тревога поради заплаха от атаки с дронове.

Гражданите са били призовани спешно да се скрият на безопасно място. Според местните власти, няколко групи вражески дронове са се движили към различни райони на града, включително Днепровски, Заводски, Александровски и Вознесеновски.

По време на атаката е била задействана системата за противовъзудшна отбрана. Около 19:19 ч. са се чули първите експлозии. Скоро са последвали още. Над града са забелязани от един до четири дрона едновременно, предаде РБК - Украйна.

Ударите са причинили пожари. Местните жители са призовани да останат в защитените зони, докато тревогата не бъде отменена, пише РБК - Украйна.

Малко по-късно се появи и информация, че въздушната тревога е била за Киев и редица региони. Тревогата в украинската столица е заради "Шахеди". ОЩЕ: Горя известна фабрика за шоколади в Киев (ВИДЕО)