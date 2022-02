Ожесточени бомбардировки в Харков, гори петролното депо във Василков (ВИДЕО)

Атаката бе потвърдена от кмета на града Наталия Баласинович. "Скъпа Василковска общност! Виждате всичко, което се случва. Виждате огъня. За съжаление петролната базак на Крючки гори. Необходима е спешна евакуация на населението", казва тя. От кадри в социалните мрежи се вижда, че огънят е огромен, като вече се чуват мнения, че това може да доведе до екологична катастрофа в района.

