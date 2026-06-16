Опасна ескалация: Руска фрегата стреляла предупредително по британска яхта в Ламанша

Моряци от руски военен кораб са произвели предупредителни изстрели по яхта, която се приближила до плавателния съд в Ламанша, предадоха световните агенции. Става въпрос за руската фрегата „Адмирал Григорович“, която се намира в морето между остров Уайт край южния бряг на Англия и Нормандия във Франция. Руското министерство на отбраната потвърди новината.

Екипажът на регистрираната във Великобритания яхта твърди, че руският кораб е произвел предупредителни изстрели в близост до нея на разстояние от около 450 метра. По това време двата плавателни съда са се намирали на около 20 морски мили или 37 километра от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания. Няма информация за ранени или щети.

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Руските военни кораби, които преминават през Ламанша редовно са проследявани от Кралските военноморски сили и патрулния кораб „Мърси“ проследявал „Адмирал Григорович“ днес. Друг патрулен кораб, „Тайн“, изпратил лодка до яхтата, за да научи подробности за случая и да провери състоянието на екипажа. „Разследваме съобщения за случай в Канала“, заяви говорител на британското министерство на отбраната.

Русия с официална позиция за инцидента

Министерството на отбраната на Русия потвърди инцидента в Ламанша, като заяви, че „Адмирал Григорович“ е произвел предупредителни изстрели след сближаване с ветроходната яхта „Bright Future“, плаваща под флага на Великобритания. Според Москва, преди това екипажът на кораба от ВМС на Русия се е опитал да се свърже с яхтата и е изстрелял сигнални ракети, но отговор не е последвал.

„След като разстоянието се е скъсило до 150 метра, командирът на фрегатата е взел решение да извърши превантивна стрелба по курса на плавателния съд с огнестрелно оръжие. След това яхтата под флага на Великобритания веднага промени курса си и продължи да се отдалечава от руския военен кораб“, съобщиха от министерството.

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Днешният случай е поредният признак за засилването на напрежението между Великобритания и Русия, отбелязва ДПА. Командоси от Кралската морска пехота и служители на Национална агенция за борба с престъпността в неделя се качиха на санкциониран танкер от руския сенчест флот в Ламанаша.

Миналата седмица британският гигант BBC съобщи, че „Адмирал Григорович“ е получил заповед от Москва да ескортира кораби от „сенчестия флот“ на Русия през Ламанша. Според сателитни снимки през последните месеци между Канала и Северно море е работила плаващата кораборемонтна работилница ПМ-82, която е доставяла храна, вода и други провизии на борда на крайцера, позволявайки му да престои дълго време в морето и да ескортира руски кораби през пролива.