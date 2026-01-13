"Опасна и необяснима": САЩ с остра критика към Русия заради използването на "Орешник"

САЩ осъдиха пред Съвета за сигурност на ООН използването от Русия в Украйна на балистичната ракета от последно поколение "Орешник" като "опасна и необяснима ескалация", предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Благодарение на лидерството на президента Тръмп, ние сме по-близо до споразумение от всякога от началото на войната. Въпреки това Русия предприе още атаки срещу Украйна, включително изстрелването на балистичната ракета, способна да носи ядрен заряд, която удари район в Украйна близо до границата с Полша и НАТО", изрази съжаление заместник-представителката на САЩ в ООН Тами Брус.

Ескалация на войната от страна на Русия

"Това представлява нова опасна и необяснима ескалация, докато САЩ работят с Киев, други партньори и Москва за прекратяване на войната чрез договорено споразумение", добави тя.

"Двете страни трябва да търсят начини за деескалация, но действията на Русия заплашват да разширят и засилят войната", заяви Брус, като обвини Москва, че "превръща каузата на мира в посмешище".

Ударът близо до полската граница е "опасен, заплашва регионалната и международната сигурност и създава сериозен риск от ескалация и грешки в преценката", добави временният британски посланик Джеймс Кариуки.

"Украйна ще преживее тази нова атака, както много други преди нея. И ако президентът Путин мисли, че това насилие ще обезкуражи съюзниците на Украйна, той се лъже", подчерта той.

Руското министерство на отбраната заяви в понеделник, че най-новото поколение ракети, използвани за втори път в Украйна в петък, са били насочени към авиационен завод в Лвов.

Много членове на Съвета за сигурност също осъдиха масивните атаки на Русия в края на миналата седмица, които лишиха хиляди хора от отопление в украинската столица. Масираните руски бомбардировки в петък доведоха до прекъсване на отоплението в близо 6000 сгради в Киев, според общината, която призова жителите, които имат възможност, да напуснат "временно" града, където температурите са между минус 7 и минус 15 градуса.