Нови данни какво порази ракетата "Орешник" в Лвов

Вторият удар с руската ракета "Орешник" в Украйна е бил насочен към авиационен завод в Лвов, а не към газохранилище. Това твърдят OSINT анализатори, цитирани от беларуската опозиционна медия NEXTA.

Припомняме, че руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обяви, че ударът с "Орешник" бил с по-практичен характер. "Според предварителна информация от украински източници, ударът е бил насочен към подземното газохранилище Билче-Волицко-Угерско в Лвовска област – най-голямото газохранилище в Европа, което е и една от най-трудните за достигане цели", пише каналът и уточнява, че това хранилище е подземно, на дълбочина 690 до 890 метра. Съответно прави заключение – за да се унищожи такава структура, трябва ядрена бойна глава с мощност над 100 килотона, а "Орешник" не може да проникне толкова дълбоко. Можело обаче да предизвика сеизмични вълни и това било тест. "Рибар" добавя и, че имало наземна инфраструктура за унищожаване (като компресорни станции), но още не е ясно какво е станало - ОЩЕ: Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО)

Според новите данни обаче ракетата е била изстреляна и е нанесла щети на летище Скнилив и Лвовския държавен завод за ремонт на самолети. В резултат на атаката са повредени пистите, както и инфраструктурата на завода, има поражения и по авиотехника в него.

⚡ OSINT analysts say the “Oreshnik” strike targeted an aircraft repair plant in Lviv, not a gas storage facility



The strike hit Sknyliv Airfield and the Lviv State Aircraft Repair Plant.



As a result of the attack, runways were damaged, along with the plant’s infrastructure and… https://t.co/qWugFcoOq1 pic.twitter.com/rEY0oAq0S8 — NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026

Заводът за ремонт на самолети вече е бил обект на руски удари през 2022 година.

Още: Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин