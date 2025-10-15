Войната в Украйна:

Операция Frontex: 67 мигранти са спасени край Гавдос

15 октомври 2025, 12:19 часа 370 прочитания 0 коментара
Общо 67 нелегални мигранти са били спасени от кораб в района на най-южния остров в Гърция - Гавдос. Новината за поредния случай  на заловени мигранти в беда, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Операцията е била проведена от кораб, принадлежащ на граничната агенция на Европейския съюз Frontex. Мигрантите са били транспортирани до пристанището на Гавдос. Там са получили първа помощ и са преминали през процедури по идентификация.

Към момента не са разкрити допълнителни подробности, пише още гръцкото издание. 

Гърция сред най-засегнатите

Гърция беше една от най-засегнатите страни по време на миграционната криза в периода от 2015 до 2016 година, когато над един милион души, бягащи от войната и бедността в Близкия изток и Африка, преминаха в Европа.

Гърция затяга миграционната политика

Въпреки че потоците от мигранти по-късно намаляха, Гърция наскоро затегна миграционната си политика на фона на възраждането на пристигащите от Либия през островите Крит и Гавдос.

Припомняме, че през лятото гръцката страна искаше от Европейския съюз да подкрепи трети страни, за да може да се създадат центрове за връщане на мигранти, които влизат нелегално в Европа и нямат основание да получат убежище. Според Атина връщането на нелегалните мигранти трябва да е водещ приоритет за Европа. ОЩЕ: "Фронтекс" се задейства: Пак мигранти край Гавдос

Деница Китанова
