След скандала с кмета на Одеса: Властта му е прехвърлена към военна администрация, начело застава известен губернатор

Украинският президент Володимир Зеленски назначи губернатора на Днепропетровска област Серхий Лисак за ръководител на военната администрация на град Одеса. Съответната заповед, датирана от 15 октомври, е публикувана на уебсайта на държавния глава. С друг указ Зеленски освободи Лисак от поста му на председател на Днепропетровската областна държавна администрация. А с трети той създаде Военната администрация на град Одеса в Одеска област.

"Днес приключвам мандата си като ръководител на областната администрация на Днепропетровск. Зад мен стои дълъг път, продължил повече от две години и половина", написа Лисак в канала си в Telegram.

Задълженията на ръководител на областната администрация на Днепропетровск бяха възложени на Владислав Гайваненко.

Скандалът с кмета на Одеса

На 14 октомври Зеленски лиши кмета на Одеса Геннадий Труханов от украинско гражданство, защото беше установено, че той има руски паспорт - нещо, което самият Труханов отрича. Той бива освободен от поста си, тъй като вече не е украински гражданин.

Впоследствие Службата за сигурност на Украйна (СБУ) официално обяви, че Труханов притежава валиден руски паспорт, издаден на 15 декември 2015 г., след анексирането на Крим. През 2017 г. представители на Труханов обжалват пред руските власти и съд в Московска област отменя вътрешния му руски паспорт. Същевременно СБУ уточнява, че отмяната или отказът от такъв документ не лишава лице от руско гражданство, ако е получен законно.

Труханов обаче припомни, че през 2022 г. Зеленски е инструктирал СБУ да провери информацията за руското му гражданство. Той добави, че по това време не са открити руски паспорти. Кметът на Одеса заяви, че ще защити правата си в съда. Ако е необходимо, е готов да обжалва пред Европейския съд по правата на човека: "Това е върхът на, знаете, произвола, който не може да съществува". Труханов каза и че остава кмет, докато Общинският съвет не бъде уведомен за лишаването му от украинско гражданство и не го свали от поста. Той от години е подложен на масови критики - например заради защита на паметници, свързани със съветското минало.

Веднага след избухването на скандала Зеленски обяви, че ще бъде създадена военна администрация в Одеса. Сега президентът прехвърля властта на кмета към новосъздадената структура.

Кой е Серхий Лисак?

Серхий Лисак е бивш агент на Службата за сигурност на Украйна, който от 7 февруари 2023 г. е губернатор на Днепропетровска област. Лисак участва във войната в Донбас през 2014 и 2015 г., както и през 2017 г.

От май 2020 г. до юли 2022 г. е ръководител на Отдела за сигурност на Житомирска област. След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. той се бори срещу окупацията на региона. На 25 март 2022 г. президентът Володимир Зеленски с указ повишава Лисак в звание бригаден генерал. През юли 2022 г. той е назначен за ръководител на Службата за сигурност на Украйна в област Днепропетровск, а по-късно става и губернатор.