Войната в Украйна:

И Финландия ще купува оръжия от САЩ за Украйна, 85 000 дрона по оста Лондон-Киев само за половин година (ВИДЕО)

15 октомври 2025, 11:57 часа 414 прочитания 0 коментара
И Финландия ще купува оръжия от САЩ за Украйна, 85 000 дрона по оста Лондон-Киев само за половин година (ВИДЕО)

Финландия се присъединява към инициативата PURL на НАТО за съвместно закупуване на оръжия от САЩ за Украйна, обяви министърът на отбраната Анти Хаканен преди срещата с колегите му от НАТО в Брюксел. Той потвърди също, че тази седмица ще бъде обявен нов финландски пакет за помощ за Киев. Скандинавската страна се присъединява към Нидерландия, Норвегия, Швеция, Дания, Германия и Люксембург в проекта PURL, в който държавите внасят по 500 млн. долара. Засега са събрани около 2 млрд. долара, тъй като пакетът на Норвегия, Швеция и Дания е съвместен.

Още: Зеленски и финландският президент координираха противовъздушната отбрана на Украйна

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет призова повече държави да се присъединят към инициативата. Той отправи думите си към съюзниците от НАТО при пристигането си в Брюксел: Пийт Хегсет: Мир може да има само когато си силен.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Очаква се още 7 държави да се включат към PURL за закупуване на оръжия от европейските съюзници от НАТО, които от САЩ да бъдат прехвърлени към Украйна, обяви украинският външен министър Андрий Сибиха.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски критикува европейските партньори за спиране на вноските към програмата.

Още: Оръжие, техника и милиарди евро: Полша каза какво е наляла във войната на Путин срещу Украйна

Голяма помощ от Великобритания за Украйна

Още 85 000 военни дрона са доставени от Обединеното кралство на Украйна само за шест месеца тази година, обяви британското правителство на официалния си сайт. Производството от британски компании е нараснало и е била подкрепена заетостта и в двете страни - това ще потвърди днес в Брюксел министърът на отбраната Джон Хийли, който е съдомакин заедно с Германия на поредната среща на Контактната група за отбрана на Украйна, известна като "Рамщайн".

Хийли потвърждава за първи път, че Обединеното кралство е инвестирало 600 милиона лири през тази година, за да ускори доставката на дронове за Въоръжените сили на Украйна, включително десетки хиляди дронове с малък обсег и картина в реално време, по-известни като FPV. Тези дронове се използват за прецизни удари, разузнаване и прекъсване на руските действия зад фронтовата линия.

Министърът на отбраната на Великобритания ще заяви пред съюзниците, че трябва да „увеличим производството на дронове, за да надминем ескалацията на Путин“ след засилените удари в Украйна и опасните набези в Европа.

Още: ЕС като пазар за храни, ракети "Томахоук" и "Таурус", горящи руски БТР-и в Донбас: Украйна гледа упорито напред (ОБЗОР - ВИДЕО)

Швеция ще сваля руски дронове в небето си

Междувременно шведският министър на отбраната Пал Йонсон заяви, че страната е готова да открие огън, ако руски дронове нарушат нейното въздушно пространство. Той добави, че пилотите и командирите на кораби имат правото да вземат самостоятелно решение за атакуване на въздушни цели.

„Ако някой наруши нашето въздушно пространство, ще се защитим“, подчерта Йонсон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Финландия Швеция НАТО Великобритания САЩ дронове война Украйна оръжие Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес