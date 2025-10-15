Войната в Украйна:

Две са членките на НАТО, между които Путин избира, за да открие нов фронт в Европа

При сегашните обстоятелства и затегналата се война в Украйна, за руския диктатор Владимир Путин основният план е да открие нов фронт в Европа. За него това е ключово, за да се задържи на поста и изобщо за самото му оцеляване - не само политическо, но дори и лично. Това вече не подлежи на съмнение. Единственият въпрос е върху коя държава ще се спре неговият избор, а той се свежда до две страни - и двете членки на НАТО. Това е мнението на Олександър Коваленко, военен и политически наблюдател на групата "Информационна съпротива".

За Путин войната в Украйна вече е токсична тема

"Украйна е пример за това, което Путин не успя да постигне: той не успя да постигне "денацификация" и демилитаризация след четири години война, Русия все още не може да довърши енергийния сектор на Украйна, натискът върху Зеленски да изтегли войските си от четирите региона също се проваля, а мирни преговори при условията на Москва не се провеждат. За Путин войната в Украйна вече е токсична тема, така че откриването на нов театър на военните действия би могло да отклони вниманието на Русия от Украйна", казва той.

Очевидният избор

За да отвлече вниманието от неуспехите си в Украйна, най-очевидният избор на Путин са Естония или Финландия, където може да постигне сравнително бързи успехи поне за известно време. (В Естония - заради рускоговорящото население, което е концентрирано по границата с Русия. Специално тук става дума за областта Ида-Виру в североизточна Естония, граничеща с Русия, където рускоговорящите са мнозинство, а конкретно в град Нарва, според изследвания, около 90% от населението говори на руски език или е с руско етническо потекло - бел.ред.).

"Руснаците не могат да се похвалят с някакви постижения в Украйна, но в Естония биха могли да постигнат резултати сравнително бързо и например да създадат нещо като "Нарвска народна република". Това несъмнено би вдъхновило руснаците. Те ще се радват, че са показали на НАТО своята "юнашка сила", без значение дали в Москва няма вече прекъсване на тока", казва Коваленко в интервю за изданието "Главред".

Другият избор е Финландия, по думите му. 

"По принцип това е основният план на Путин в момента. Единственият въпрос е коя държава ще бъде обект на атака: ще избере ли конкретен проблемен регион, като Нарва в Естония, или ще е Финландия, която има болезнени спомени от поражението в последната война, и Русия ще се опита да повтори Хелзинки 2.0 (ново уреждане на европейската сигурност при условия, благоприятни за Москва, като се има предвид Заключителния акт от Хелзинки (1975) и породената от него архитектура за сигурност и сътрудничество в Европа - бел.ред.)", подчертава Олександър Коваленко.

Елена Страхилова
