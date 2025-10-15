Две са членките на НАТО, между които Путин избира, за да открие нов фронт в Европа

При сегашните обстоятелства и затегналата се война в Украйна, за руския диктатор Владимир Путин основният план е да открие нов фронт в Европа. За него това е ключово, за да се задържи на поста и изобщо за самото му оцеляване - не само политическо, но дори и лично. Това вече не подлежи на съмнение. Единственият въпрос е върху коя държава ще се спре неговият избор, а той се свежда до две страни - и двете членки на НАТО. Това е мнението на Олександър Коваленко, военен и политически наблюдател на групата "Информационна съпротива".

За Путин войната в Украйна вече е токсична тема

"Украйна е пример за това, което Путин не успя да постигне: той не успя да постигне "денацификация" и демилитаризация след четири години война, Русия все още не може да довърши енергийния сектор на Украйна, натискът върху Зеленски да изтегли войските си от четирите региона също се проваля, а мирни преговори при условията на Москва не се провеждат. За Путин войната в Украйна вече е токсична тема, така че откриването на нов театър на военните действия би могло да отклони вниманието на Русия от Украйна", казва той.

Още: Докато руската агресия се насочва към Запада, Полша обявява, че е в готовност

Очевидният избор

За да отвлече вниманието от неуспехите си в Украйна, най-очевидният избор на Путин са Естония или Финландия, където може да постигне сравнително бързи успехи поне за известно време. (В Естония - заради рускоговорящото население, което е концентрирано по границата с Русия. Специално тук става дума за областта Ида-Виру в североизточна Естония, граничеща с Русия, където рускоговорящите са мнозинство, а конкретно в град Нарва, според изследвания, около 90% от населението говори на руски език или е с руско етническо потекло - бел.ред.).

"Руснаците не могат да се похвалят с някакви постижения в Украйна, но в Естония биха могли да постигнат резултати сравнително бързо и например да създадат нещо като "Нарвска народна република". Това несъмнено би вдъхновило руснаците. Те ще се радват, че са показали на НАТО своята "юнашка сила", без значение дали в Москва няма вече прекъсване на тока", казва Коваленко в интервю за изданието "Главред".

Другият избор е Финландия, по думите му.

Още: Нация, оформена от войната: Неразбирането на историята създаде агресивния манталитет на руснаците

"По принцип това е основният план на Путин в момента. Единственият въпрос е коя държава ще бъде обект на атака: ще избере ли конкретен проблемен регион, като Нарва в Естония, или ще е Финландия, която има болезнени спомени от поражението в последната война, и Русия ще се опита да повтори Хелзинки 2.0 (ново уреждане на европейската сигурност при условия, благоприятни за Москва, като се има предвид Заключителния акт от Хелзинки (1975) и породената от него архитектура за сигурност и сътрудничество в Европа - бел.ред.)", подчертава Олександър Коваленко.