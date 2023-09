Опит за ефект, но всъщност дефект: Кремълската пропаганда се провали в лъжа за руски паспорт на Олена Зеленска (ВИДЕО)

Те твърдят, че са го намерили в апартамента на лидера на Украйна на окупирания полуостров Крим.

Само че големият гаф веднага си личи – снимката на уж истинския паспорт. Руснаците не са успели да измислят нищо по-умно от това просто да вземат снимка от профила на първата дама на Украйна в Instagram и да я „вмъкнат“ в документа, който, разбира се, се оказва фалшив.

Още: Зеленски в прегръдка с Мете Фредериксен: Олена Зеленска се поизнерви (ВИДЕО)

New work of Kremlin propaganda



Propagandists published a video in which they showed the allegedly Russian passport of Volodymyr Zelenskyy's wife Olena, which they found in the Ukrainian president's apartment in Crimea.



The lazy propagandists could not think of anything smarter… pic.twitter.com/GKtwMykf7J