Израел одобри бюджет за строеж на 34 нови селища на Западния бряг

Израелският кабинет по сигурността одобри бюджет от 1,3 милиарда шекела (над 378 милиона евро) за изграждането на 34 нови селища на окупирания Западен бряг, съобщи десният министър на финансите Бецалел Смотрич, предаде Ройтерс, като отбелязва, че това още повече засилва напрежението около територия, смятана от мнозина за важна за евентуалното създаване на палестинска държава.

Органите на ООН, палестинците и повечето държави от международната общност смятат селищата за незаконни съгласно международното право (позиция, която Израел оспорва) и за препятствие пред постигането на мир, предаде БТА.

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Смотрич, който отдавна се противопоставя на палестинската държавност, е лидер на партията "Религиозен ционизъм", чиято подкрепа идва основно от заселническите общности, и се кандидатира за предстоящите парламентарни избори на 27 октомври.

Планираните селища ще увеличат общия брой на изградените по време на неговия четиригодишен мандат до 103. Смотрич заяви, че други 1 милиард и 75 милиона шекела (313 милиона евро) ще бъдат одобрени за изграждане на пътища към новите селища. Миналия месец министрите препратиха плана за финансиране към кабинета по сигурността.

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Смотрич определи решението като историческо и "празник за Израел и за селищата" и благодари на премиера Бенямин Нетаняху за подкрепата. Проучванията на общественото мнение сочат, че Нетаняху може да загуби изборите през октомври.

"Укрепваме сигурността на Държавата Израел, унищожаваме идеята за създаване на терористична държава в сърцето на страната и засилваме нашата опора в земите на родината в Юдея и Самария", заяви Смотрич, използвайки библейския термин за Западния бряг.

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През последните месеци има ръст на насилието от страна на заселници срещу палестинци и тяхното имущество. Около 700 000 израелски заселници живеят сред 2,7 млн. палестинци на Западния бряг и в Източен Йерусалим.

Израел не е разширил своя суверенитет върху окупирания Западен бряг, но отхвърля международните възражения срещу селищата и твърди, че това е спорна територия, където евреи живеят от хиляди години.