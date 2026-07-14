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Украинското правителство на Юлия Свириденко падна, неофициално се знае кой е следващият премиер

14 юли 2026, 15:59 часа 560 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Sergii Koretskyi
Украинското правителство на Юлия Свириденко падна, неофициално се знае кой е следващият премиер

На 14 юли украинският парламент гласува да приеме оставката на министър-председателя Юлия Свириденко, като по този начин разпусна правителството ѝ и даде старт на преструктуриране на кабинета. Оставката на Свириденко изненада както депутатите, така и правителствените служители, след като на 12 юли президентът Володимир Зеленски обяви, че изпълнителната власт се нуждае от „презареждане“, и заяви, че ѝ е предложил да поеме нова роля, свързана с ръководството на сътрудничеството с „ключовия партньор“ на Украйна.

Въпреки спекулациите за възможното ѝ назначаване за следващ посланик на Украйна в САЩ, източник с пряка информация съобщава пред Kyiv Independent, че Свириденко все още не е дала съгласие да приеме поста. Източникът отказва да посочи дали е решила да отхвърли предложението. Очаква се Свириденко да обяви плановете си след уволнението на правителството.

„За мен беше чест да служа на Украйна“, заяви тя.

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Уволнението на Свириденко беше подкрепено от 258 депутати, като петима се въздържаха, а един гласува „против“. Всички министри ще изпълняват задълженията си временно, докато бъде назначен нов кабинет.

Изпълнителният директор на "Нафтогаз" е фаворит за премиер

Очаква се изпълнителният директор на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ Серхий Корецки да наследи Юлия Свириденко. Украински официален представител и лице, запознато с въпроса, казват пред Kyiv Independent, че той ще стане следващият министър-председател на Украйна.

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Макар Зеленски да представи преструктурирането като „промяна в политическата стратегия“, действителните причини за този ход, който води до оставката на целия кабинет, остават неясни.

Снимка: Getty Images

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Скандалите в мандата на Юлия Свириденко

Свириденко заемаше поста на министър-председател в продължение на една година. Тя се издигна до тази длъжност, след като ръководеше преговорите по споразумението между САЩ и Украйна за минералите, и беше възприемана като близка до тогавашния ръководител на президентската администрация Андрий Ермак.

Само няколко дни след встъпването ѝ в длъжност през юли 2025 г. правителството ѝ беше разтърсено от най-големия корупционен скандал по време на президентството на Зеленски, което доведе до уволнението на двама министри, замесени в случая: Докато пресича границата: Задържаха бивш украински министър, замесен в корупционния скандал с "Енергоатом".

„Веднага след уволнението на Ермак Свириденко се дистанцира от него и бързо препозиционира политическите си позиции“, заяви политическият анализатор Володимир Фесенко пред Kyiv Independent. „Но обществото трябва да види, че процесът на „де-Ермакизация“ продължава, включително чрез смяната на министър-председателя", смята той: Зеленски не попада в делото срещу Ермак, бившият шеф на администрацията му заговори за натиск.

Под ръководството на Свириденко правителството работи за откриването на първия клъстер за преговори за присъединяване на Украйна към ЕС и за осигуряването на заема от 90 милиарда евро. Тя се съсредоточи и върху социални инициативи, включително еднократно плащане от 1000 гривни (24 долара) за всички украинци – ход, който критиците отхвърлиха като популистки.

Въпреки че някои депутати похвалиха работата на Свириденко и заявиха, че няма ясна причина да бъде сменена, Фесенко твърди, че основната причина е, че тя „никога не е успяла да изгради добри работни отношения с парламента“.

„Тя се мъчеше да установи добри отношения дори в рамките на управляващата фракция, където имаше напрежение с някои от нейните влиятелни членове“, каза той за партията "Слуга на народа" на Зеленски. „Цяла поредица от важни законопроекти бяха в застой, особено тези, свързани с европейската интеграция".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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