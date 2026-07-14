Най-важните новини за деня: 14 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 юли 2026 г.

ИВАН ХРИСТАНОВ: ДЕМЕРДЖИЕВ ЩЕ ГО СГОТВЯТ ЗАРАДИ ПОЛЕТИ ГЕЙТ (ВИДЕО)

Демерджиев ще го сготвят заради тези полети на Пеевски до Дубай. Това каза в предаването Студио Actualno бившият заместник-министър на земеделието в правителството на Кирил Петков, служебен министър на земеделието в правителството на Андрей Гюров, депутат в две народни събрания от ПП-ДБ и лидер на партия “Единение“ Иван Христанов. Той коментира изнесената от вътрешния министър Иван Демердижев информация за скъпи чартърни полети на лидера на ДПС и депутат Делян Пеевски до Дубай и хипотезата, че в поне един от които го е придружавала конституционният съдия Десислава Атанасова: “Казвам това, че Демерджиев, когото аз познавам отдавна и съм работил с него, това е човек с високо уважение в демократичната общност. Още: Публична тайна е колко пари от КТБ са изнесени през ВИП-а на летището. Цялото задкулисие се е втурнало да спасява Пеевски

"НЕ СМЕ УБИЙЦИ": ПРЕВОЗВАЧИТЕ ОТХВЪРЛИХА ВИНАТА ЗА ТЕЖКИТЕ КАТАСТРОФИ, ПЛАШАТ С ПРОТЕСТИ

Шофьорите на камиони не са убийци. Те не излизат с ясното съзнание да убиват. Това са професионалисти, които са на пътя и честно си изкарват хляба. Това каза изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на Нова телевизия. От транспортния бранш категорично отхвърлят твърденията, че превозвачите са основният фактор за тежките катастрофи и настояват за по-голяма отговорност от страна на държавата за състоянието на пътищата.

АВТОБУС С НЕПЪЛНОЛЕТНО ДЕТЕ ТРЪГВА НАДАЛЕЧ, ДОКАТО РОДИТЕЛИТЕ МУ СА ОТВЪН: СКАНДАЛНА ИСТОРИЯ В БУРГАС

Шофьор и кондуктор в Бургас са разделили 14-годишно момиче от неговото семейство, тръшвайки вратите на автобуса под носа им, след което по твърдения на бащата са се държали грубо с момичето. За нелепата ситуация разказва именно родителят на момичето Ненко Генов в свой пост "Фейсбук". Случаят е от вчера и се разиграва на автогара Юг в Бургас. Семейството на Ненко Генов чакало автобуса за Стария Несебър по разписание в 10:50 ч. Автобусът обаче закъснял с близо 20 минути и спрял на перон 3, зад вече паркирания там автобус за новия Несебър, като блокирал пътя.

ЖЕНАТА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ОСЪДИ ПРОКУРАТУРАТА

Антоанета Василева, съпруга на бившия мажоритарен собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев, осъди прокуратурата за нарушаване на правото й делото да бъде разгледано и приключено в разумен срок. Това показва решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което магистратите окончателно отменят решенията на първите две инстанции, отхвърлили иска й по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

КЗК НЕ ХВЪРЛЯ "АТОМНИ БОМБИ": ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ОБЯВИ, ЧЕ СА СПИПАНИ 4 КАРТЕЛА

Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на гражданите с необосновано високи цени. Много коментатори по телевизиите, когато стане въпрос за проверки, много започна да им хареса да използват думата „атомна бомба“, която задължително трябва да бъде хвърлена произволно. Най-силното правомощие на КЗК е да налага глоби в размер от 10% от оборота на дадена фирма, а не да хвърля атомни бомби. Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV. Още: "Това е революция": Отварят български фермерски пазари на паркингите на големите вериги заради "респекта" към КЗК

МИСЛИТЕ, ЧЕ СОФИЯ Е ДОСТЪПНА? ОПИТАЙТЕ С ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА: РАЗГОВОР С ЕВГЕНИЯ КУСЕВА (ВИДЕО)

21 случая на неправилно поставени или пречещи на движението на пешеходците със затруднения в придвижването шахти, 25 липсващи скосявания, в участък с около 11 кръстовища. Липсващи пешеходни пътеки и препятствия на 14 места, които правят невъзможно придвижването за хора с увреждания, възрастни хора и майки с колички.

СОЦИАЛНА КРИЗА ДО ЕСЕНТА ЗАРАДИ РАДЕВ И ЙОТОВА - БЪДЕЩ ПРЕЗИДЕНТ В СЯНКА? ГОВОРИ ТЕОДОР СЛАВЕВ (ВИДЕО)

“Виждам още лятото наченки на социално напрежение - замразяването на доходите в сферата на образованието трябва да видим дали ще доведе до затворени училища на 15 септември. Това ще бъде тежък социален залп срещу кабинета.” Това коментира в ефира на Студио Actualno политологът Теодор Славев по повод силовите опити на управляващото мнозинство да прокара бюджет 2026 в пленарна зала до края на юли и преди лятната ваканция на депутатите въпреки ожесточените критики на икономисти и финансисти към предложената финансова рамка.

КАК БЪЛГАРИЯ ДА ИЗБЕГНЕ НЕВИЖДАНА САНКЦИЯ ОТ ЕС ЗА ДЕФИЦИТА: РАДЕВ ЗАГОВОРИ ЗА "МНОГО БЪРЗА" РАБОТА И СЛОЖИ КРАЕН СРОК (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев смята, че дефицитът в размер 5,7% от БВП в бюджета за 2026 г. няма как да бъде преразгледан преди второ четене, и отново атакува предишните правителства за финансовата ситуация. "Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещаният ни от предишните управления - и той е много, много висок. Правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%, и нашата амбиция е в бюджета за 2027 г. този дефицит да бъде свален още. И ще го направим", обеща министър-председателят.

РАДЕВ ОТИДЕ НА ПАРАДА ВЪВ ФРАНЦИЯ С ПОКАНА ЗА "КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ" ЗА УКРАЙНА, НО КАТЕГОРИЧНО Я ОТХВЪРЛИ (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев категорично отказва България да стане част от "Коалицията на желаещите" - вече цели 40 съюзника на Украйна, които ѝ помагат военно и финансово и които са готови да се включат в гаранциите за сигурността на страната при успешно подписано мирно споразумение с Русия. Министър-председателят изрази позицията си в медийно изявление на 14 юли от Париж, където е на визита по покана на френския президент Еманюел Макрон. Там Радев ще участва във военния парад по повод националния празник на страната.

ИРОНИЯ: БЪЛГАРИЯ СПАСИ ПАТРИАРХ КИРИЛ И ЛИЦЕТО НА "ЛУКОЙЛ" СЛЕД КАТО ТЕ ВЕЧЕ БЯХА СПАСЕНИ

"Да де, но тези тримата бяха извадени още миналия петък". Това каза зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева по темата с българската позиция за партриарх Кирил и Вагит Алекперов в рамките на новите санкции срещу Русия, като напомни, че има списък с 250 нови лица и тепърва ще има заседание за 21-вия пакет санкции (на 15 юли). "Каквито и да са мотивите, откъдето и да идват инструкциите за тези резерви, истината е, че влизаме в един коловоз, в който България не изглежда добре – коловоз на руските инструкции. Това правеше Орбан", добави Чернева. А дългогодишният ни дипломат Любомир Кючуков напомни, че възражения по пакета имат почти всички, включително например за вноса на рибни продукти и изтъкна, че за пръв път проявяваме позиции по темата със санкциите срещу Русия.

НОВИ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ И РЕКОРД ПО ВНОС НА РУСКИ ВТЕЧНЕН ГАЗ: ЕС ДНЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

ЕС е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от Русия през първата половина на 2026 година, закупувайки почти цялото производство на руския комплекс "Ямал", преди забраната на блока за дългосрочен внос на руски втечнен природен газ да влезе в сила през януари 2027 година. Франция, Белгия и Испания бяха най-големите купувачи, което подчертава продължаващата зависимост на Европа от руския втечнен природен газ въпреки санкциите и войната в Украйна. Това коментира Financial Times предвид факта, че ЕС готви 21-ви пакет санкции срещу Русия и утре, 15 юли, би трябвало да бъде постигнато съгласие за този пакет на редовна среща на върха в Брюксел.

СМЪРТТА НА ЛИНДЗИ ГРЕЪМ Е МНОГО ЛОША НОВИНА ЗА УКРАЙНА

Смъртта на сенатор Линдзи Греъм оставя ключови съюзници на САЩ като Украйна, които понякога се затрудняват да повлияят на администрацията на Тръмп, без един от най-ефективните им канали за връзка с Белия дом.

УЯЗВИМОСТТА НА ПУТИН: ЗЛАТНИЯТ КЛЮЧ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Окупираният Крим трябваше да бъде върховното постижение на руския диктатор Владимир Путин - опорна точка във войната срещу Украйна и вътрешен символ на неговите имперски амбиции. Въпреки това полуостровът в момента се превръща от стратегически актив в критична уязвимост - както от военна гледна точка, така и за самия диктатор, подпалил пълномащабната война през февруари 2022 г. Днес населението на Крим живее с прекъсвания на тока и водата, без доставки и без гориво, защото украинските дронове нанасят удари по енергийни обекти, движещи се в тила цистерни и танкери с петрол.

"КАЖЕТЕ ИМ, ЧЕ ИДВАМЕ": САЩ С НОВИ АТАКИ СРЕЩУ ИРАН, ТРЪМП ЗАГОВОРИ ЗА УДАРИ ПО СЕКРЕТЕН ЯДРЕН ОБЕКТ (ВИДЕО)

Ще ги ударим много силно тази вечер и ще ги ударим силно утре. И няма да могат да направят нищо по въпроса. Освен големите си усти, те нямат нищо друго. Тази закана към Иран отправи американският президент Доналд Тръмп в интервю тази вечер.

КИТАЙ СЕ ПОДГОТВЯ ТАЙНО ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО НА ПУТИН

По време на управлението на Владимир Путин, който прекъсна връзките си със Запада, Русия се превърна в пълноправен младши партньор на Китай, който, макар и дискретно и тайно, я манипулира в своя полза. В същото време Пекин тихо развива отношения с руската управляваща класа, простирайки се отвъд Путин и неговия вътрешен кръг, според The ​​Wall Street Journal, базирано на интервюта с представители на двете страни и анализатори. Китайците засилват връзките си с представители и членове на елита, които ще оформят бъдещето на Русия след напускането на Путин, отбелязва WSJ.