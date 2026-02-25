Четири латерни свирят непрестанно украинския химн пред руското посолство в Хага. Посланикът побесня (ВИДЕО)

По оригинален начин на четвъртата годишнина от нападението на Русия над Украйна, холандците изразиха протеста си срещу действията на Кремъл. Те подредиха четири латерни пред руското посолство в Хага, които непрекъснато свирят химна на Украйна.

Още: Справедлив и дълготраен мир в Украйна: Тръмп пак разкри какъв въздух под налягане е (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разгневен и изнервен, руският посланик излязъл и казал: “Искам това да престане!“. Холандците му отговорили: “И ние искаме същото: Русия да престане!“

Още: Пълно разрушение на щаба на Руския черноморски флот. 86 свалени ракети "Кинжал" - равносметка за Украйна от войната досега (ВИДЕО)