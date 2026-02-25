Любопитно:

Четири латерни свирят непрестанно украинския химн пред руското посолство в Хага. Посланикът побесня (ВИДЕО)

25 февруари 2026, 13:04 часа 286 прочитания 0 коментара
Четири латерни свирят непрестанно украинския химн пред руското посолство в Хага. Посланикът побесня (ВИДЕО)

По оригинален начин на четвъртата годишнина от нападението на Русия над Украйна, холандците изразиха протеста си срещу действията на Кремъл. Те подредиха четири латерни пред руското посолство в Хага, които непрекъснато свирят химна на Украйна. 

Още: Справедлив и дълготраен мир в Украйна: Тръмп пак разкри какъв въздух под налягане е (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разгневен и изнервен, руският посланик излязъл и казал: “Искам това да престане!“. Холандците му отговорили: “И ние искаме същото: Русия да престане!“

Още: Пълно разрушение на щаба на Руския черноморски флот. 86 свалени ракети "Кинжал" - равносметка за Украйна от войната досега (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
протест руско посолство Хага война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес