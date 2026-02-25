Белгия с нова стратегия за възстановяването на Украйна

Нова "Източна стратегия" бе одобрена в Белгия за ангажиране на фламандския бизнес във възстановяването на Украйна. От началото на войната Фландрия е предоставила близо 7,5 милиона евро в подкрепа на Украйна, като тази година ще бъдат добавени поне още 1,1 млн. евро. Досега по-голямата част от средствата бяха насочени към спешна помощ, включително доставка на генератори.

С новата стратегия фламандското федерално правителство измества фокуса към дългосрочно възстановяване и икономическо партньорство. Регионалните институции за инвестиции и връзки с бизнеса ще обединят усилия в подкрепа на компаниите. Три структури ще съдействат на фламандските фирми при намирането на местни партньори и кандидатстването за европейско финансиране по проекти за възстановяване.

Според фламандския министър-председател Матиас Дипенделе стратегията цели да гарантира, че фламандските компании няма да изостанат от конкурентите си. "Ако Фландрия не се ангажира днес, други ще заемат нейното място", заяви той, цитиран от Белга.

Освен това Фландрия ще се присъедини към международната коалиция за разминиране в Украйна, чрез която държавите обединяват ресурси и експертиза за по-ефективно обезвреждане на мини.

