Рекорден брой журналисти загубиха живота си през 2025 г.

25 февруари 2026, 13:42 часа 310 прочитания 0 коментара
Общи 129 журналисти и служители на медии са убити миналата година по целия свят. Тези тревожни данни съобщиха от Комитетът за защита на журналистите, цитиран от Франс прес и БТА. "Израелската армия понастоящем е извършила повече целенасочени убийства на журналисти от която и да било друга правителствена армия досега, като повечето убити са журналисти и служители на палестински медии в Газа", се казва в изявление на американската неправителствена организация.

През 2024 г. убитите журналисти са били 124, което също е било рекорд. Комитетът води статистика от 30 години.

Най-много са журналистите, изгубили живота си във войната в Газа - 86 души. Във войната в Украйна са убити четирима, а в конфликта в Судан - девет представители на медиите.

