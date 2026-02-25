Кои депутати от БСП бламираха Зарков и помогнаха да се ограничат секциите в чужбина

Осем депутати от БСП застанаха срещу лидера на партията Крум Зарков и решението на Изпълнителното бюро, като с гласовете си допринесоха за окончателното отхвърляне на ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Така парламентарната група на социалистите се разцепи в ключов момент - броени седмици преди предсрочните избори.

Спорните текстове бяха приети повторно със 126 гласа "за", 86 "против" и 11 "въздържал се". Сред подкрепилите отпадането на ветото бяха осем представители на БСП, както и трима депутати от "ДПС-Ново начало", които гласуваха заедно с "Възраждане", ГЕРБ и "Има такъв народ".

С решението се въвежда ограничение до 20 избирателни секции в държавите извън Европейския съюз, извън дипломатическите и консулските представителства. Промяната ще засегне най-вече българските общности в Турция, Великобритания и САЩ, където традиционно се разкриват най-много секции. Законът беше променен само 53 дни преди вота през април. Още: "Те повече няма да бъдат депутати": Крум Зарков след гласуването на БСП против ветото на Йотова (ВИДЕО)

Кои са осемте

Председателят на БСП Крум Зарков публично назова имената на депутатите, които са гласували против ветото на Йотова:

Атанас Зафиров Борислав Гуцанов Кирил Добрев Иван Иванов Деян Дечев Мая Димитрова Драгомир Стойнев Петър Кънев

"Гласувалите за бламирането на ветото на президента Йотова 8 народни представители от БСП-ОЛ не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани. Те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент", заяви Зарков. Още: Крум Зарков: Моят избор се случи без подкрепата на лобита

С думите си той на практика обяви, че осемте няма да бъдат номинирани от партията за следващия парламент.

Част от посочените депутати могат да отпаднат от бъдещите листи и по линия на вътрешнопартийните правила. Уставът на БСП предвижда, че социалисти, които са били народни представители общо 12 години, не могат да бъдат отново кандидати. Изключение се допуска единствено за председателя на партията.