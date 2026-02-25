От 800 до 1600 вата: Как студът удвоява консумацията на климатика

Софтуерен проблем би могъл да е причина за завишените сметки за електроенергия, но вероятността това да се е случило е минимална. Такава позиция изрази Валентин Колев, председател на Управителния съвет на Българската браншова камара на енергетиците.

По думите му системата за отчитане функционира по ясен механизъм и ако има съмнения за необичайни разлики, Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да изиска от електроразпределителните дружества данни за евентуални сериозни промени в технологичните им разходи. Още: "Софтуерен проблем - малко вероятно": Експерт за по-високите сметки за ток

Колев посочи, че през януари потреблението е достигнало 8100 мегавата - значително повече в сравнение със същия месец на предходната зима. По-високи стойности е имало единствено през зимата на 1988-1989 г. Той отбеляза, че е изненадан от твърденията на синоптиците, че сезонът не е бил толкова студен. Според него настоящата зима е по-неблагоприятна от миналата, най-вече заради осезаемо по-слабото слънцегреене. Когато има повече слънце, особено при жилища с южно изложение, помещенията се затоплят естествено и необходимостта от отопление намалява, коментира експертът пред Нова телевизия.

Той допусна, че в отделни случаи може да има разминавания в сметките, но подчерта, че те не са масови.

Двойно потребление

По отношение на разхода на климатиците Колев даде конкретен пример. Инверторен уред с мощност 24 000 BTU при външна температура около 0 градуса консумира приблизително 800 вата. При минус 4 - минус 5 градуса потреблението се удвоява до около 1600 вата, а при минус 10 градуса достига максималната си мощност. Още: Играла ли е ръчичката на човек за високите сметки за ток: Отговорът от новата служебна власт

Енергийният експерт добави, че през януари е имало между 7 и 10 последователни дни с трайно отрицателни температури, докато през декември подобни дни са били едва два.