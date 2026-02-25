Лайфстайл:

25 февруари 2026, 13:22 часа 0 коментара
Зендая разпали слухове за тайна сватба (СНИМКИ)

Популярната актриса Зендая отново предизвика интереса на медиите и феновете си, след като бе забелязана в Бевърли Хилс с проста златна халка на лявата си ръка, вместо големия годежен пръстен. Това веднага предизвика слухове, че е възможно тайно да се омъжила за годеника си Том Холанд.

Двойката, известна с дискретното си отношение към личния живот, се е сгодила официално в края на 2024 г., но до момента не е обявявала сватбена церемония. Новата златна халка на Зендая веднага привлече вниманието на фенове, различни медии и някои от таблоидните издания, които започнаха да спекулират за тайна сватба, провокирайки бурни дискусии в социалните мрежи.

Важно е да се отбележи, че нито нито един от актьорите, нито техните представители са потвърдили, че са се оженили. Моментът остава обект на спекулации, базирани основно на визуални наблюдения и интерпретации на феновете.

Далеч от светлините на прожекторите

Както винаги, публичността около връзката им е ограничена, а феновете внимателно следят всеки детайл, за да разгадаят личния им живот. Слуховете за тайна сватба засега остават непотвърдени, но със сигурност подхранват интереса към една от най-обсъжданите холивудски двойки.

Том Холанд и Зендая се срещат за първи път през 2016 г. по време на снимките на "Spider-Man: Homecoming" и още следващата година се появяват слухове за романтична връзка.

Те потвърждават романса си през юли 2021 г. и оттогава се стараят да държат личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Самата Зендая наскоро сподели, че тя самата все още се учи как да намери баланс между славата и обикновеното ежедневие. 

Ева Петрова
