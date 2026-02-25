САЩ са предупредили Украйна да не удря по конкретен петролопровод в Русия

Съединените щати са отправили "демарш" (дипломатическо изявление, което може да съдържа искане, протест, предупреждение, възражение и др.) към Украйна заради украинска операция, насочена срещу петролна инфраструктура в Русия. За това съобщи украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина.

За какво е демаршът? Заради удара от страна на Украйна срещу инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Става въпрос за атака от ноември месец, 2025 година - ОЩЕ: Морски дронове съсипаха огромна структура за износ на петрол през Русия, Казахстан задейства алтернатива

Стефанишина уточни, че Държавният департамент се е оплакал, че украинската операция повредила инфраструктурата на Каспийския петролопровод, който транспортира американски, казахстански и руски петрол от Казахстан до Новоросийск. "И чухме от Държавния департамент, че трябва да се въздържаме от атаки срещу американски интереси", добави тя.

Украинският посланик уточни, че това се отнася конкретно до икономическите интереси на САЩ, а не е забрана за атаки срещу руската военна или енергийна инфраструктура като цяло.

Украйна вече на няколко пъти удари по обекти, свързани с КТК. Най-голям акционер в КТК е Русия, с 24% в консорциума, а "Лукойл" и "Роснефт" държат дялове съответно от 15% и 7,5%. С други думи, общият руски дял е 48,5%. Чрез Mobil Caspian Pipeline Company, американският гигант Exxon Mobil държи 7,5% дял в КТК. По-голям дял има Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, т.е. още един западен петролен гигант е със сериозен дял. Италианската Eni също има дял - 2%.

Още: Казахстан потвърди: Атакувани са два кораба край терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум