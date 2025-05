Орбан копира закон на Путин срещу медии и НПО-та, хиляди унгарци излязоха на протест (СНИМКИ, ВИДЕО)

Около 10 000 души се събраха на 18 май в столицата на Унгария, за да протестират срещу спорен законопроект, който според критиците ще ограничи свободата на изразяване и ще имитира руския рестриктивен закон за "чуждестранните агенти". Демонстрацията в Будапеща, една от най-големите през последните месеци, се проведе, след като член на управляващата партия "Фидес" на министър-председателя Виктор Орбан представи закона. Той, от своя страна, ще предостави на правителството широки правомощия да разследва, наказва или дори забранява медии и неправителствени организации, получаващи каквото и да е чуждестранно финансиране.

Budapest's Kossuth Sq was filled to the brim with people protesting the government's planned Russian-style law targeting the independent press and NGOs on Sunday afternoon. Activists and influencers gave speeches, after which the crowd dispersed. Photos: István Huszti / Telex pic.twitter.com/ToZqVo6NiI — Telex (@Telexhu) May 18, 2025

"Суверенитетът е само на правителството, ако не сме свободни"

Протестиращите изпълниха площад "Кошут" пред унгарския парламент, като осъдиха законопроекта и го нарекоха атака срещу гражданското общество и демократичните свободи. Ораторите на митинга определиха законодателството като авторитарен ход, целящ да заглуши несъгласието срещу управлението на Орбан преди изборите през следващата година, предаде Associated Press.

Happening right now:



Hungarians protest in Budapest for Freedom of the Press after the recent proposal of the "Transparency law"!



The days of Fidesz are numbered, and they know it! 🇭🇺🇪🇺



Read more about it below ⬇️ pic.twitter.com/KgG1UyulUx — Somewhere In Europe 🇪🇺🇭🇺 (@Noirsoldat_) May 18, 2025

"Този законопроект не е нищо повече от заплаха, заплаха срещу това хората да могат да изразяват ясно и свободно мнението си", каза Якаб Тот, един от ораторите. "Ако не всички сме свободни, тогава суверенитетът е единствено и само суверенитет на правителството".

Черен списък

Предложеният закон би създал правителствен черен списък на организациите, получаващи международна подкрепа, и би позволил натрапчиво наблюдение, големи глоби и оперативни забрани. Той ще бъде прилаган от Службата за защита на суверенитета - държавен орган, създаден през 2023 г., който според критиците е насочен към независими гласове под прикритието на националната сигурност.

Budapešť a protest proti novému zákonu o transparentnosti od FIDESZu. Lidí přišlo až nečekaně dost a co je zajímavé, toto nepořádá Péter Magyar ani strana Tisza. Ti jsou na pochodu po Maďarsku. pic.twitter.com/AB7fWaSYKA — Roman M🐦 (@Fbeyeee) May 18, 2025

С безобидното име "За прозрачността на обществения живот", той предвижда строги мерки срещу всички организации, които "нарушават суверенитета на Унгария, като извършват дейности, които влияят на обществения живот с чуждестранна подкрепа". Законът ще наказва "нарушаване, негативно представяне или подкрепа на действия срещу ценностите и разпоредбите на Конституцията", включително единството и сплотеността на всички унгарци, християнската култура на Унгария, брака като изключителен съюз между мъж и жена и стремежа към мир и сътрудничество с други народи и държави. Дейностите, които "влияят върху обществения живот", се състоят в "оказване на влияние върху процесите на вземане на държавни и обществени решения" или "оказване на влияние върху волята на избирателите".

Magyar is touring the countryside with his "pilgrimage" to Oradea, Romania, meanwhile Budapest protests the censorship law and Orbán's open threats in his speech today, on Kossuth tér. pic.twitter.com/x9WN6WYDyX — Csaba Tóth (@tothcsabatibor) May 18, 2025

Орбан и неговите съюзници обвиняват чужди държави, особено САЩ по време на предишните управления и Украйна, че финансират независими медии и антикорупционни групи, за да подкопаят правителството. Тези организации отричат твърденията, като заявяват, че работата им служи на обществения интерес и се придържа към професионалните стандарти.

Унгария се сблъсква с все повече критики от страна на международните наблюдатели за това, че свободата на печата и демократичните норми са намалели по време на 15-годишното управление на Виктор Орбан. Новото законодателство, което се очаква да бъде прието в доминирания от "Фидес" парламент, се разглежда от мнозина като най-репресивното досега.

Снимка: Getty Images

По пътя на Грузия

През май 2024 г. подобен закон за чуждестранните агенти беше приет в грузинския парламент. Законът, подкрепен от управляващата партия "Грузинска мечта", е огледален образ на репресивното руско законодателство, използвано за разправа с критиците на режима в Кремъл и неправителствените организации в Русия, които имат каквито и да било връзки с чужбина.

Репресиите на партията "Грузинска мечта" срещу независимите медии и решенията за отдалечаване на страната от ЕС предизвикаха масови протести, продължаващи с месеци, и жестоки репресии от страна на полицията в страната.

