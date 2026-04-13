Орбан падна, Русия губи, но и за Украйна има горчив привкус. Примирието на Путин за Великден се оказа само на хартия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изборите в Унгария са тема №1 за Украйна в момента, дори по-важна от великденското примирие, за което Русия официално обяви, че е изтекло в полунощ на 12 срещу 13 април. Унгарският министър-председател Виктор Орбан призна поражението си от своя съперник Петер Мадяр на парламентарния вот, с което сложи край на 16-годишното си управление. След като бяха преброени почти всички гласове, се очаква лидерът на центристката партия "Тиса" да спечели 138 места в 199-местния парламент, което ще му даде широки правомощия за реформи заради достигнатото конституционно мнозинство.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща може би ще се сбогуват с един от най-упоритите лидери в ЕС, който използваше правото си на вето върху ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия. В същото време правителството на Орбан се оказа и доносник на Москва, и изпълнител на нейните поръчки на ниво ЕС. Премиерът беше и един от най-големите критици на Брюксел, подкопавайки върховенството на закона в страната си и многократно противопоставяйки се на законодателството на ЕС.

Снимка: Петер Мадяр, Getty Images

Но за украинския президент Володимир Зеленски това е победа с "горчив привкус", тъй като бъдещият министър-председател Петер Мадяр заяви, че се противопоставя на изпращането на унгарско оръжие или средства в Киев, както и на ускоряването на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, отбелязва Politico. Унгария обеща да подложи въпроса на референдум, което на практика означава забавяне на процеса, като се има предвид силната антиукраинска нагласа в унгарското общество, с която той трябва да се съобразява, за да запази подкрепата, пише още брюкселската медия.

Все пак унгарците показаха с огромно мнозинство каква политика искат оттук нататък - те казаха "не" на диктатори като Владимир Путин и Доналд Тръмп. Точно те са големите губещи, смята изданието - нанесен е удар по Белия дом, който сега загуби ключов съюзник в Европа на фона на влошаващите се трансатлантически отношения, а и Владимир Путин също току-що загуби ценен партньор и ключов източник на вътрешна информация от сърцето на ЕС. Освен това поражението на Орбан е загуба и за други крайнодесни фигури в Европа, включително италианския премиер Джорджа Мелони, която губи съюзник на преговорната маса в Брюксел, отчита изданието.

Зеленски поздрави лидера на партия "Тиса" за "убедителната победа" на парламентарните избори. "Важно е, когато надделява конструктивният подход“, написа той. В същото време президентът на Украйна отбеляза, че страната му е готова да сътрудничи със съседната държава. „Украйна винаги се е стремяла към добросъседски отношения с всички в Европа и ние сме готови да развиваме сътрудничество с Унгария“, добави той и заяви готовността си за срещи и съвместна конструктивна работа в полза на двата народа, „както и в името на мира, сигурността и стабилността в Европа“.

А руските Z-канали (военните блогъри) се жалваха, че Москва губи ценен съюзник, още когато броенето на гласовете беше в началната фаза.

Russian z-bloggers are watching Hungary’s vote and, judging by the interim projections, some already look disappointed. pic.twitter.com/KgSnV2HFai — WarTranslated (@wartranslated) April 12, 2026

Самият Мадяр не изключи преговори с Владимир Путин, но не заради друго, а заради завещаната от Орбан зависимост от руския петрол и газ. „Ще трябва да седнем на масата за преговори с руския президент. Географското положение нито на Русия, нито на Унгария ще се промени. Нашата енергийна зависимост също ще остане за известно време. Необходимо е да се засили диверсификацията, но това няма да стане веднага. Ако се наложи, ще преговаряме, но няма да станем приятели“, категоричен е Петер Мадяр.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Както украински, така и руски източници се обвиниха взаимно в ограничени нарушения на едностранното краткосрочно примирие, обявено от Кремъл за целия театър на военните действия по време на православния Великден на 11 и 12 април. Украинският Генерален щаб съобщи, че към 07:00 ч. местно време на 12 април руските сили са нарушили примирието 2299 пъти, включително чрез 28 наземни атаки, 479 артилерийски удара, 747 удара с безпилотни летателни апарати "Ланцет" и "Мълния", както и 767 други удара с FPV дронове. Снощната сводка на генщаба гласеше, че към 22 ч. на 12 април е имало 91 бойни сблъсъка, а сутринта на 13 април информацията е за общо 107 сражения в рамките на изминалото денонощие. Във вчерашния ден руснаците са използвали общо 7702 дрона "камикадзе" и са извършили 1202 обстрела на населени места и позиции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), сред които 20 са от реактивни системи за залпов огън, казват от генщаба.

През последните два дни украински официални лица съобщаваха, че руските сили са продължили артилерийските удари и ударите с FPV дронове след началото на примирието в направленията Лиман и Покровск, както и в областите Харков и Днепропетровск. Длъжностни лица от област Суми съобщиха, че руските сили са извършили удар с дрон срещу линейка в Глуховска Хромада през нощта на 11 срещу 12 април, ранявайки трима медици. Украински служители също съобщиха, че руснаците са извършили удари с дронове „Мълния“ в Харковска област, които са повредили магазин и са ранили двама цивилни в Золочив, както и са повредили сгради в Клинова-Новоселовка и Одноробовка. Също така дрон е паднал в градина в Дерхачи на 12 април, но не е довел до жертви.

На 12 април руското Министерство на отбраната заяви, че украинските сили са нарушили примирието 1971 пъти в периода от началото му в 16:00 ч. местно време на 11 април до 08:00 ч. местно време на 12 април, включително чрез провеждане на осем наземни атаки в областите Суми, Донецк и Днепропетровск, т.е. на законна украинска територия. ВСУ извършили и 258 артилерийски удара в граничните райони и срещу руски позиции, както и 1329 удара с FPV дронове, гласеше сводката.

Губернаторът на Курска област Александър Хинщейн заяви на 11 април, че украинските сили са нанесли удар с дрон срещу бензиностанция в Лгов, ранявайки трима цивилни - това, по думите му, е станало след началото на примирието. Губернаторът на област Белгород Вячеслав Гладков заяви същия ден, че украински удар с дрон е ранил двама цивилни в Шебекино, област Белгород. Той не посочи час в своето изявление, но руски военни блогъри твърдяха, че ударът е нарушил примирието.

Кремъл за пореден път показа цинизма си, заявявайки, че ако Зеленски не приеме руските условия в мирните преговори, то няма да има удължаване на прекратяването на огъня. Така или иначе, Москва не се стреми към устойчив мир и го е демонстрирала неведнъж, а опитът да се принуди Украйна да капитулира и да предаде останалата част от Донецка област, която все още удържа, не е новост в методите на шантаж от страна на диктатора Владимир Путин.

Ръководителят на украинската президентска администрация ген. Кирило Буданов заяви, че великденското примирие няма да бъде дългосрочно, но от друга страна даде да се разбере, че до края на седмицата може да се състои нов обмен на военнопленници.

Head of the Presidential Office Kyrylo Budanov said the Easter ceasefire would not become long-term, but signaled on the other hand a new prisoner exchange could take place by the end of the week. #Ukraine pic.twitter.com/sGSqh4gHzr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 12, 2026

След края на т.нар. примирие всичко се връща към нормалността - през нощта Русия атакува Украйна с 98 безпилотни летателни апарата, от които около 65 са от типа „Шахед“. Става въпрос за периода след 00:10 ч. на 13 април. Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 87 руски дрона, регистрирали са удари на 9 места, както и падане на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на едно място.

Русия е нанесла удар по Днепропетровска област, което е предизвикало пожар и е нанесло щети на инфраструктурата, съобщи областната администрация. Информацията за жертви и ранените все още се уточнява, написа в Telegram Александър Ганджа, който е начело на местната власт.

Руските сили поразиха и област Кировоград - основна цел е бил един от инфраструктурните обекти. "В резултат на атаката избухна пожар. По предварителни данни няма жертви. На мястото на инцидента се задействаха всички служби за спешна помощ. Към момента пожарът е овладян", съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС).

В резултат на руска атака с безпилотен летателен апарат в община Шостка в област Суми "значително" е повредено нежилищно помещение, възникнал е и мащабен пожар на площ от 1500 кв. м. "Поради опасността от повторни удари пожарникарите бяха принудени да преустановят работата си. Въпреки високата пожарна опасност пожарът беше овладян. Няма информация за пострадали", казват от ДСНС.

Двама души са били ранени в резултат на руски обстрел в Херсонска област - 64-годишен мъж и 65-годишна жена са получили рани от шрапнели, сътресения на мозъка и наранявания в областта на торса вследствие на експлозиите по време на руска атака срещу Камишани, съобщи областната военна администрация. Ранените са били откарани в болница.

През изминалата нощ, от 00:00 часа московско време на 12 април до 7:00 часа московско време на 13 април, дежурните системи за противовъздушна отбрана са "пресекли и унищожили" 33 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Курск, Ростов, Брянск, Смоленск и Република Крим (окупирания украински полуостров Крим), съобщи военното министерство в Москва. В град Грайворон е ранена цивилна жена в резултат на взривяването на дрон, твърди областният управител на Белгород Вячеслав Гладков. Жената е получила медицинска помощ на място, добавя той. Отново в града, при отблъскване на атака с дрон, е бил ранен оператор на безпилотни машини "Орлан", каза Гладков, но не уточни дали става дума за общо един удар по Грайворон, или за два.

Що се отнася до 107-те бойни сблъсъка на фронта през изминалото денонощие, в Покровското направление те отново са най-много - там са отбити 28 руски пехотни нападения, твърдят от ВСУ. В съседното от юг Олександриевско направление е имало 5 сражения, в посока Константиновка руските сили са атакували 15 пъти, при Гуляйполе в Запорожка област - 12, а в Южнослобожанското направление (с основен фокус Вовчанск, Харковска област) - 11.

Източно от Константиновка украинците са си върнали позиции на запад от Ступочки, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на база на геолокализирани видеокадри. Те са отпреди около седмица.

3rd Motorized Rifle Battalion, 136th Separate Guards Motorized Rifle Brigade observes two Ukrainian soldiers leaving a smoking dugout west of Stupochky

@GeoConfirmed @UAControlMap

📌 48.538529, 37.801811 pic.twitter.com/ixfBzmQR7d — Audax (@AudaxonX) April 11, 2026

Руските сили пък бележат напредък югоизточно от Олександровка - в района на юг от Новогригоровка.

"По време на примирието врагът активно и непрекъснато нанасяше огневи удари по частите на Южна Украйна, в резултат на което има загинали войници както на фронтовата линия, така и в относителния тил", пише украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер". Освен това руснаците се опитали "активно да се възползват от тези условия, като предприеха активни маневри към самата фронтова линия с надеждата да осъществят доставки, ротации и подкрепления в някои райони. Като цяло всичко е както обикновено, както се очакваше, единствената разлика е, че тези дни създадоха много информационен шум", добавя "Офицер".

