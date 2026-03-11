Путин е наредил да се осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват

Кремъл е одобрил план за подкрепа на управляващата партия "Фидес" на унгарския премиер Виктор Орбан чрез тайна кампания в социалните мрежи. Новината, съобщена от Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Социологическите проучвания дават преднина на опозицията.

Свързана с Кремъл агенция ще маскира намесата си

Планът на Русия е изготвен от свързаната с Кремъл агенция Social Design Agency и предлага разпространяването на съобщения, колажи, инфографики и кратки видеоклипове, които са в подкрепа на наративите на Орбан. Те се разпространяват в унгарските социални медии, маскирани като съдържание, създадено от местни потребители и споделено от влиятелни унгарци, гласи предложението, видяно от медията.

Кампанията представя Орбан като единствения лидер, способен да защити суверенитета на Унгария и да поддържа връзки с глобалните сили, докато неговият основен съперник, Петер Мадяр, е изобразен като „марионетка на Брюксел без външна подкрепа“.

Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Според анкета на Politico „Тиса“ събира около 48% подкрепа в сравнение с около 39% за „Фидес“ - разлика, която се запазва от миналото лято.

Снимка: Getty Images

Предложението на Social Design Agency призовава също за „информационни атаки“ срещу Мадяр и представя „Тиса“ като партия на „некомпетентност, разделение и тайни планове“, пише FT.

Руската федерация очевидно има нужда от Виктор Орбан начело на Унгария, защото той блокира санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна. Последният такъв случай е свързан със заема на Европейския съюз за Киев на стойност 90 милиарда евро: Напук на Орбан и Фицо: Няколко страни спасяват Украйна с двустранни заеми.

Social Design Agency вече е санкционирана за намеса в избори

Social Design Agency вече е подложена на западни санкции за намеса в избори. През 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ обвини агенцията, че провежда дезинформационна операция, известна като Doppelgänger, която използва фалшиви новинарски уебсайтове, за да разпространява проруски нагласи и да подкопава доверието в правителствата, подкрепящи Украйна.

Кампанията също така ще подчертава ролята на Орбан като ключов партньор на американския президент Доналд Тръмп, представяйки републиканеца като най-голямата надежда на Унгария за сигурност и икономическа стабилност.

Русия и Унгария отричат

Агенцията не е поддържала пряка връзка с унгарското правителство. Кремъл междувременно отрече да се е намесвал в кампанията. Говорителят Дмитрий Песков заяви пред FT: „Най-вероятно правите погрешни заключения въз основа на фалшива информация. За съжаление, това се случва често през последните години. Дори и в сериозни издания". Унгарското правителство също отриче всякаква руска намеса.

Миналата седмица Петер Мадяр обвини Русия, че се опитва да се намеси в изборите в Унгария, като заяви, че руски военни разузнавачи са пристигнали наскоро в Будапеща под дипломатическо прикритие, за да повлияят на гласуването.

Путин е възложил на свой човек да осигури победата на Орбан?

Снимка: Getty Images

Според независимия унгарски медиен канал VSquare руският диктатор Владимир Путин е възложил на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко да осигури победата на Орбан. Източници, цитирани от Financial Times, заявяват, че руските агенти, участващи в усилията, вероятно работят под ръководството на Кириенко, който е ръководил подобни кампании за влияние в чужбина.

Отделно от това - говорителят на Кремъл Песков заяви на 11 март, че Русия бързо губи инструментите, които някога е използвала за пропаганда в чужбина. Говорейки на конференция във Висшето училище по икономика в Москва, той се оплака, че Русия сега е изправена пред „враждебни социални мрежи“, които доминират в глобалното информационно пространство.

„Бързо губим инструментите за нашата пропагандна дейност в чужбина“, заяви Песков, цитиран от държавната информационна агенция ТАСС и от The Moscow Times. „Имаме работа с враждебни социални мрежи, които доминират в ОНД (групата на бившите съветски републики - бел. ред.) и в целия свят... Ние не работим в тази среда и трябва да измислим как ще го правим в бъдеще", твърди говорителят на режим, чиято марка е онлайн пропагандата.

