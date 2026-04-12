Войната в Украйна:

"Венец" на руското "великденско примирие": Разстрел на пленена украинска евакуационна група (ВИДЕО, 18+)

12 април 2026, 12:57 часа
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Около час и половина след 16:00 часа на 11 април - началото на обявеното от руския диктатор Великденско примирие в Украйна - руски войници са застреляли украинска евакуационна група. Това е станало в Харковска област - ОЩЕ: Великденското примирие в Украйна: Числата. И в Русия, и в Украйна недоволстват за производството на дронове и ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският мониторингов канал Deep State, който стана популярен първо с отразяването на войната в Сирия и подробните карти и данни за руското участие там, публикува ВИДЕО 18+ от случилото се, заснето с дрон.

Днес сутринта Киев (украинският генщаб) обяви, че Русия е извършила 2299 нарушения на Великденското примирие, докато Москва (руският генщаб) твърди, че Украйна го е нарушила 1971 пъти. Не е много ясно какво се брои за нарушение - вероятно се има предвид всеки враждебен акт, насочен към отнемане на човешки живот и нанасяне на материални щети - обстрели, удари с дронове, с ракети и т.н.

Ивайло Ачев
разстрел война Украйна украински военнопленници екзекуции украински военнопленници Великденско примирие
