Орбан: Украинците заплашват неговото семейство, деца и внуци (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан за пореден път отправи словесна атака срещу Украйна. Той твърди, че украинците заплашват неговото семейство, деца и внуци. „Всички са добре, но на всичко има граници“, уточнява той.

Hungarian PM Viktor Orbán claims:



The Ukrainians are already threatening my family, my children, and my grandchildren.



Everyone is fine, but there are limits to everything! pic.twitter.com/qBoMOtADrp — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Напрежението между Орбан и Зеленски

Припомняме, че преди дни украинският президент Володимир Зеленски заплаши да даде адреса на "един човек в Европейския съюз" на украинските въоръжени сили (ВСУ), ако този човек продължава да блокира парите за Украйна по време на гласуванията. Макар Зеленски да не спомена името на унгарския премиер Виктор Орбан, едва ли остана някой, чул изявлението му, който да има съмнения за кого се отнася тази заплаха. Коментара си Зеленски направи на брифинг, говорейки за 90-те милиарда евро заем от ЕС, които трябва да бъдат отпуснати на Украйна.

"Надяваме се, че един човек в Европейския съюз няма да блокира 90-те милиарда, или първия транш от 90 милиарда, и че украинските войници ще имат оръжия. В противен случай даваме адреса на това лице на нашите въоръжени сили, на нашите момчета, и ще ги оставим да му се обадят и да си поговорят с него на техния език", каза Зеленски.

Напрежението между Орбан и Зеленски ескалира през последните месеци. Унгарският премиер се счита за един от най-близките съюзници на Путин в ЕС и редовно гласува против помощите за Киев и иска снемане на санкциите срещу Русия.

