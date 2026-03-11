Европейският съюз удря по Иран, но не заради войната

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

11 март 2026, 17:23 часа 314 прочитания 0 коментара
Постоянните представители на страните членки от Европейския съюз одобриха нови санкции срещу 19 ирански длъжностни лица и организации, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, съобщи в сряда (11 март) върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас. Санкциите, които са в процес на подготовка още отпреди началото на войната на САЩ и Израел срещу Ислямската република, ще изискват окончателно одобрение от Съвета на ЕС.

"Бъдещето на Иран не може да се гради върху репресии"

„Докато войната в Иран продължава, ЕС ще защитава интересите си и ще преследва отговорните за репресиите в страната“, заяви Калас, добавяйки, че „това е и послание към Техеран, че бъдещето на Иран не може да се гради върху репресии“.

Снимка: Getty Images

В края на миналата година в Иран избухнаха антиправителствени протести, които първоначално бяха насочени срещу влошената икономическа ситуация след рязкото обезценяване на риала, но впоследствие бързо прераснаха в общонационални демонстрации срещу режима. Силите за сигурност отговориха с брутални репресии, като двата най-кървави дни бяха 8 и 9 януари.

Безразборна стрелба, изстрели в главата, "довършване" на ранени протестиращи в болници - това бе само част от бруталната картина в Ислямската република, която бе разкрита въпреки спирането на интернет от страна на властта. Според независими оценки и данни от вътрешни източници, цитирани от опозиционната телевизия Iran International, режимът може да е убил над 36 000 протестиращи и да е ранил стотици хиляди: Най-кървавото клане в историята на протестите: Жертвите в Иран са над 36 500 (ВИДЕО).

