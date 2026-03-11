Любопитно:

Украйна удари ПВО и важни складове на руската армия, 24-часова атака с дронове срещу Сочи (ВИДЕО)

11 март 2026, 16:53 часа 486 прочитания 0 коментара
Украинските специални сили са унищожили радар 64N6E, обслужващ руските системи за противовъздушна отбрана С-300 и С-400 в Севастопол на окупирания полуостров Крим. Те също така са нанесли удар по ракетен и артилерийски арсенал в Широка Балка, Донецка област, което е предизвикало продължителни експлозии на боеприпаси. Това не е всичко - ударени са още склад за дронове в Новозлатопол (Запорожка област) и логистичен склад в Марияновка, хвалят се още специалните сили.

На 10 и 11 март Украйна е нанесла удари по руски зенитно-ракетен комплекс "Бук-M1" близо до Бахатовка в окупираната Запорожка област и по командния пункт на мотострелкова бригада близо до Авдеевка, Донецка област, добавя отделно Генералният щаб на украинската армия.

Генщабът потвърждава ударите по складове за боеприпаси и логистика край Марияновка, Пришиб и Новозлатопол, пише и за поразени складове за гориво и нефтени терминали в Бердянск и Крим.

Междувременно излязоха съобщения и видеа за експлозии в Белгород, където противовъздушната отбрана е в действие.

Атаките с дронове в Сочи продължават вече 24 часа

Атаките с дронове в Сочи в Краснодарския край на Русия пък продължават вече 24 часа, а сирените за въздушно нападение звучат в града от повече от денонощие, обяви кметът Андрей Прошунин. „Днес сме изправени пред безпрецедентно продължителна вражеска атака срещу курортния град Сочи. Тя продължава вече почти 24 часа, с кратка пауза“, написа той.

Съобщава се за експлозии в Централния район на града, както и на още няколко места. Прошунин добави също, че един човек е бил ранен в района Адлер от падащи отломки от дрон – той е получил натъртвания и ожулвания и му е била оказана първа помощ.

Десетки полети бяха забавени на летището в Сочи. Стотици пътници чакаха в залата за заминаващи. Ограниченията за полети бяха отменени около 13:00 часа московско време.

По този повод, беларуската опозиционна медия NEXTA припомни знакови думи на руския диктатор Владимир Путин от годишната му "Пряка линия" от 2025 година - че било скучно, когато е мирно, имало застой. Затова - трябвали действия (движуха):

Междувременно 20 души са били ранени, когато руски дрон е ударил микробус в украинския град Херсон, обяви областната администрация. Сред ранените е и 17-годишен тийнейджър.

Димитър Радев
