Украйна удари ПВО и важни складове на руската армия, 24-часова атака с дронове срещу Сочи (ВИДЕО)

Украинските специални сили са унищожили радар 64N6E, обслужващ руските системи за противовъздушна отбрана С-300 и С-400 в Севастопол на окупирания полуостров Крим. Те също така са нанесли удар по ракетен и артилерийски арсенал в Широка Балка, Донецка област, което е предизвикало продължителни експлозии на боеприпаси. Това не е всичко - ударени са още склад за дронове в Новозлатопол (Запорожка област) и логистичен склад в Марияновка, хвалят се още специалните сили.
На 10 и 11 март Украйна е нанесла удари по руски зенитно-ракетен комплекс "Бук-M1" близо до Бахатовка в окупираната Запорожка област и по командния пункт на мотострелкова бригада близо до Авдеевка, Донецка област, добавя отделно Генералният щаб на украинската армия.
Генщабът потвърждава ударите по складове за боеприпаси и логистика край Марияновка, Пришиб и Новозлатопол, пише и за поразени складове за гориво и нефтени терминали в Бердянск и Крим.
Междувременно излязоха съобщения и видеа за експлозии в Белгород, където противовъздушната отбрана е в действие.
Атаките с дронове в Сочи продължават вече 24 часа
Атаките с дронове в Сочи в Краснодарския край на Русия пък продължават вече 24 часа, а сирените за въздушно нападение звучат в града от повече от денонощие, обяви кметът Андрей Прошунин. „Днес сме изправени пред безпрецедентно продължителна вражеска атака срещу курортния град Сочи. Тя продължава вече почти 24 часа, с кратка пауза“, написа той.
Съобщава се за експлозии в Централния район на града, както и на още няколко места. Прошунин добави също, че един човек е бил ранен в района Адлер от падащи отломки от дрон – той е получил натъртвания и ожулвания и му е била оказана първа помощ.
Десетки полети бяха забавени на летището в Сочи. Стотици пътници чакаха в залата за заминаващи. Ограниченията за полети бяха отменени около 13:00 часа московско време.
По този повод, беларуската опозиционна медия NEXTA припомни знакови думи на руския диктатор Владимир Путин от годишната му "Пряка линия" от 2025 година - че било скучно, когато е мирно, имало застой. Затова - трябвали действия (движуха):
Междувременно 20 души са били ранени, когато руски дрон е ударил микробус в украинския град Херсон, обяви областната администрация. Сред ранените е и 17-годишен тийнейджър.
