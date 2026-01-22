Лайфстайл:

"Още има много работа": Марк Рюте за спора за контрола върху Гренландия

Страните по спора за контрола върху Гренландия "все още имат да свършат много работа". Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. В интервю за американската телевизия Fox news той поясни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е съгласил в разговор в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, че арктическият остров се нуждае от съвместна защита. Генералният секретар на алианса добави, че САЩ ще продължат преговорите с Гренландия и Дания, чиято автономна територия е островът.

Един от въпросите, който ще бъде обсъден, е как да се предотврати възможността Русия и Китай да си осигурят достъп до гренландската икономика.

Споразумение

Рюте отбеляза, че разговорът му с Тръмп е имал "много добър резултат", но добави, че засегнатите страни "все още имат да свършат много работа", пише БТА.

Той заяви, че с Тръмп са се споразумели да проучат как НАТО може да допринесе за сигурността на целия арктически регион. Рюте също така подчерта необходимостта от предприемането мерки по суша, море и въздух за защита на Гренландия, която той определи като важна част от света и от територията на НАТО.

По-рано американският президент каза след срещата си с Рюте, че вече са изготвени основните линии на споразумение за Гренландия. В тази връзка генералният секретар на НАТО бе запитан дали въпросното споразумение предвижда островът да остане датска територия. "Този въпрос не е бил повдиган повече в разговорите ми тази вечер", отговори Рюте. По думите му фокусът е бил поставен върху защитата на Гренландия.

Виолета Иванова
