Осъден в Хага: Игор Гиркин може да бъде съден за дискредитиране на руската армия

Самият Гиркин коментира новината, като заяви в своя телеграм канал, че не е получавал официално нищо от руското военно министерство по въпроса. Няма да променя стила си на говорене и няма да ме сплашат, независимо какви ще са последващите действия на руските власти, уточнява той.

Припомняме, че точно преди месец руският закон за дискредитиране на руската армия стана изключително суров: Окончателно: Дискредитираш руската армия, може да влезеш за 15 години в затвора

War criminal Igor #Girkin stated that he did not receive any official letters from the authorities yet and declared that it would not be possible to "scare" him. pic.twitter.com/kdnKspXB0j