Втора пенсия: Старт на нов начин как да я събирате и увеличавате по закон

От 1 септември, 2026 година, тези български граждани, които се осигуряват за втора пенсия, могат сами да изберат как да бъдат инвестирани спестяванията им - тоест какъв риск да поемат с инвестициите си. Възможността идва с въвеждането на мултифондовете - от 1 януари 2027 г. средствата във втория стълб ще се управляват в подфондове с различен инвестиционен профил, съобразен с оставащия период до пенсиониране и съответстващо равнище на инвестиционен риск.

Какви подфондове ще работят

Динамичен подфонд - с относително по-висок риск и потенциал за по-висока доходност при дългосрочен инвестиционен хоризонт. Може да инвестира до 90% от активите си във финансови инструменти с променлив доход.

Балансиран подфонд - със средно равнище на риск и целящ умерена доходност. Може да инвестира до 55% от активите си във финансови инструменти с променлив доход.

Консервативен подфонд - с относително по-ниска степен на риск и доходност. Може да инвестира до 25% от активите си във финансови инструменти с променлив доход.

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За да изберете подфонд, имате срок до 30 ноември, 2026 година. Право на избор няма само за хората, на които им остават под три години до навършване на пенсионна възраст – техните спестявания задължително отиват в консервативен подфонд с нисък риск, за да се предпазят от загуба непосредствено преди да почнат да получават пари от втората си пенсия. Пенсионноосигурителните дружества вече изпращат писма с подробности какво трябва да направят клиентите им, посочва в. "Сега".

СНИМКА: Envato

Няма нужда вие да действате допълнително, ако предвиденият в Кодекса за социално осигуряване рисков профил на инавестиции за вашата възрастова група е желаната от вас опция. В този случай, ако до 30 ноември 2026 г. не подадете заявление за вашия избор, спестяванията, които трупате за втора пенсия, ще бъдат инвестирани според това на каква възраст сте:

ако не сте навършили 50 години - в динамичен подфонд. Лицата между 45 и 49 г., които не са избрали подфонд, участват в динамичния подфонд за не по-малко от 5 години, освен ако след 31 декември 2027 г. не изберат друг начин на инвестиране на средствата им.

ако сте навършили 50 години и ви остават повече от 3 години до възрастта за пенсиониране - в балансиран подфонд.

ако ви остават 3 или по-малко години до възрастта за пенсиониране - в консервативен подфонд.

Във всички случаи, през последните три години преди навършване на възрастта за пенсиониране средствата ще бъдат инвестирани в консервативен подфонд.

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Как се подават заявленията?

Пенсионните дружества вече публикуваха заявленията за избор на подфонд на сайтовете си, макар че не навсякъде те са лесно откриваеми – на сайта на една от компаниите например заявлението фигурира като "Приложение №19". Подаването им онлайн е възможно само с квалифициран електронен подпис. Другият начин е да се посети офис на компания или осигурителен посредник, където задължително първо клиентът ще бъде анкетиран, за да се прецени правилно подходящият модел на инвестиране на спестяванията му.

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