Въздушната война: Най-голямото руско пристанище на Балтийско море гори, огнен ад и убити в Киевска област (ВИДЕО)

"Атака с дронове е причинила щети в района на пристанището Уст-Луга (най-голямото руско пристанище на Балтийско море), включително има пожар. Аварийните служби работят на мястото на инцидента. Информация за последствията се изяснява". Това написа около 5:15 часа сутринта в своя канал в Телеграм губернаторът на Ленинградска област в Русия Александър Дрозденко. 50-тина минути по-рано той съобщи, че са свалени 44 далекобойни дрона, но и че атаката продължава. Чак в 6:12 часа Дрозденко съобщи за край на атаката и че са свалени 52 далекобойни дрона.

Взривове и пожари явно след украинска въздушна атака има и в Толяти, в Ставрополския район на Самарска област. Там има химически заводи - "Толятикаучук" и "КуйбишевАзот". Първото предприятие произвежда синтетичен каучук и химически компоненти, използвани в производството на гуми и каучукови изделия, а второто произвежда азотни торове и химически суровини. "В момента има щети по граждански обекти. Според предварителните данни няма жертви" - засега това е последното съобщение в официалния канал в Телеграм на Вячеслав Федорищев, губернатора на Самарска област. Кметът на Толяти Иля Сухих все още не е коментирал нищо в официалния си канал в Телеграм:

Същевременно Reuters съобщи, че руската рафинерия в Ярославъл – една от най-големите в Русия, е спряла 75% от работата си. Причината – 2 от общо 3-те инсталации за първична преработка на петрол в предприятието са извадени от строя след последната украинска атака с далекобойни дронове. "Славнефт-ЯНОС" преработва по около 15 млн. тона суров петрол годишно – ОЩЕ: Московска област е под атака с дронове, в окупираната част на Украйна спря токът (ВИДЕО)

Поредна руска масирана въздушна атака

Междувременно, Киев пак се превърна в цел на руските ракети и дронове. Според информация както от официалния канал в Телеграм на украинските ВВС, така и от мониторингови канали като "Труха" и "Николаевски Ваньок". По предварителни данни има изстреляни минимум 2 балистични ракети по Бориспол, Киевска област – поредна такава атака, там има логистични складове на различни украински компании. Отделно има данни за изстреляни руски крилати ракети с морско базиране "Калибър" - първите данни са за поне 8, както и свръхзвукови "Циркон".

Russia launched 8 Kalibr cruise missiles from Novorossiysk to Ukraine. #Ukraine pic.twitter.com/ZfzrUXr7qA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2026

Ето какво казва дотук в официалния си канал в Телеграм Тимур Ткаченко, военновременния ръководител на Киевска област: "В Бориспол в резултат на атаката е повредена 5-етажна жилищна сграда. Автомобили се запалиха на близкия паркинг. Пожарът вече е потушен. 48 души са евакуирани от сградата. В момента е известно,ч е има 8 ранени, включително дете. В Бориспол е повредено и предприятие. За съжаление, един човек е загинал, друг е ранен". Само че бързо в официалния канал в Телеграм на Киевската градска администрация коригираха информацията – трима убити в Бориспол.

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