Поредна оставка на министър на Тръмп в мисията "Да направим Америка отново велика"

Министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол напуска поста си след като прекара 18 месеца на него, съобщи Белият дом. Оставката е поредната на висш военен при управлението на американския държавен глава Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. Причина за решението на Дрискол не бе оповестена. Още: Защо бе отстранен от преговорите за Украйна специалният пратеник Дан Дрискол?

Той е приятел на вицепрезидента Джей Ди Ванс, но според многобройни медийни публикации е в обтегнати отношения с министъра на отбраната Пийт Хегсет. Това е поредното кадрово сътресение по върховете на Пентагона, като особено засегнати от тях се оказаха сухопътните войски, отбелязва АП.

Още един министър го напусна

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"Министър Дрискол беше изключително резултатен в изпълнението на програмата на президента Тръмп "Да направим Америка отново велика" (Make America Strong Again) в рамките на Министерството на сухопътните войски чрез отличното си лидерство по време на военни операции, които ще останат в историята. Той върна ударението върху подготвеността и смъртоносната ефективност и даде своя принос в преговорите между Русия и Украйна, както и по много други въпроси", заяви говорителят на Белия дом Ан Кели. "Сухопътните войски на САЩ са по-силни от всякога благодарение на съвместната му работа с върховния главнокомандващ и министъра на войната."

През април Хегсет изненадващо освободи от длъжност командира на сухопътните войски ген. Ранди Джордж, а през юни неочаквано оставка хвърли главнокомандващият сухопътните сили на САЩ в Европа ген. Кристофър Донахю, припомня БТА. Също през април Пентагонът изненадващо обяви, че адм. Джон Фелан напуска поста си, с което стана първият от поредицата висши военни, тръгнали си при второто правителство "Тръмп".

Ген. Кристофър Ланийв, чиято кариера претърпя шеметен възход при Хегсет, замени Джордж като и.д. началник-щаб на сухопътните войски, отбелязва АП. При Ланийв сухопътните войски прекратиха програма за модернизация на дронове, извършвана с благословията на Дрискол. По-конкретно става дума за подразделение на сухопътните войски, базирано в Европа, което започна да прави свои безпилотни апарати, но Ланийв му нареди да спре с тази дейност и да се върне към обичайната си роля на сухопътен батальон, разказаха официални представители миналата седмица.

Дрискол беше съюзник на Джордж и изрази съжаление за напускането му, каквото изразиха и конгресмени и от Републиканската, и от Демократическата партия. През април Дрискол заяви пред Конгреса, че той и семейството му лично са посетили Джордж в дома му след оставката му и "всички го прегърнахме". "С това искам да кажа, че системата ни е така изградена, че гражданското ръководство да си избира лидерите, които иска", добави Дрискол.

Дрискол е ветеран от Ирак, инвеститор от технологичната сфера и бивш съветник на Ванс, с когото се познават от Юридическия факултет на Йейл. Когато го номинираше през 2024 г., Тръмп нарече Дрискол "иноватор и носител на промяната".

Като министър на сухопътните войски той бе натоварен и с нетипичната задача на главен преговарящ, който да посредничи за край на войната между Русия и Украйна. Дрискол се превърна и в основен двигател на усилия за намаляване на бюрокрацията при възлагането на поръчки на военната промишленост за модернизиране на безпилотните способности на армията, предвид стремителните промени на бойното поле, наблюдавани по целия свят.

През февруари 2025 г. Сенатът го утвърди с 66 срещу 28 гласа след изслушване в Комисията по въоръжените сили, преминало без почти никакви спорове и с акцент върху модернизацията на бойната техника, по-успешното привличане на нови кадри и укрепването на военнопромишлената база.

Справка в архивите на армията показва, че Дрискол е служил като офицер в бронетанкова част от 2007 до март 2011 г., като от октомври 2009 до юли 2010 г. е бил разположен в Ирак. През 2020 г. се кандидатира неуспешно на първичните избори на републиканците за място в Конгреса от Северна Каролина. Тогава сред гората от претенденти той успя да събере едва 8% от гласовете.

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