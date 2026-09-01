След езерото Онтарио: САЩ готвят нова позиция и потриват ръце за Фолкландските острови

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преразглежда позицията на САЩ за Фолкландските острови, отдалечен британски архипелаг в южната част на Атлантическия океан, предаде Ройтерс. "Постоянно преразглеждам всякакви позиции. Това е просто една от многото", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, помолен да коментира въпроса за суверенитета над островите. Още: Аржентина води преговори с Великобритания за Фолкландските острови

Reporter: Are you reviewing the U.S. position on the Falkland Islands?



Trump: I always review every position. That's just one of many. pic.twitter.com/xfrN2LX4oN — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Кой трябва да владее архипелага?

Тръмп обаче не даде знак, че преразглеждането непременно означава, че САЩ ще променят становището си кой трябва да владее архипелага. Откакто избухва Фолкландската криза през 1982 г., Вашингтон като цяло се стреми да не взема страна в спора.

По-рано тази година обаче САЩ включиха подобна промяна сред възможните мерки, които биха могли да предприемат срещу съюзниците от НАТО, които отказват да подкрепят военните операции на САЩ срещу Иран.

Фолкландските острови са спорна територия между Великобритания и Аржентина (където те са наричани Малвински). През 1982 г. напрежението по въпроса води до кратка война между двете страни за архипелага, спечелена от Лондон.

Фолкландските острови са британска задморска територия, разположена на архипелаг в южната част на Атлантическия океан, на около 483 км източно от крайбрежието на Южна Америка, 1080 км западно от британската територия Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови (скалите Шаг) и 940 км северно от остров Елефант в Южните Шетландски острови, Антарктика. Островната група е с вулканичен произход, като се отличават два по-големи острова – Западен Фолкланд и Източен Фолкланд.

Островите са обект на вековен спор между Аржентина и Великобритания. Втората окупира Фолкландските острови през януари 1833 г., а 150 години по-късно Аржентина се опитва да си върне териториите със сила. Това предизвиква хаос в коридорите на консервативното правителство на Маргарет Тачър и впоследствие довежда до военен конфликт между двете държави през 1982 г., наречен Фолкландска война. Войната е спечелена от Великобритания и островите остават нейно отвъдморско владение, но Аржентина не се отказва официално от претенциите си.

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