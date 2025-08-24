"Булгаргаз" предлага поевтиняване на природния газ от септември

Поевтиняване на природния газ с около 2 процента през септември предлага "Булгаргаз". Това става ясно от внесеното от компанията заявление, което трябва да бъде одобрено от енергийния регулатор (КЕВР). Ако това стане, през следващия месец синьото гориво ще се продава за близо 61 лева без такси и налози, предаде БНР. В ценовия микс влизат доставки по договора с Азербайджан и втечнен природен газ, внесен през Турция.

През септември гориво може да бъде внесено и по договора с турската компания "Боташ", но в заявлението не е посочено в какви количества и на каква цена.

Доставки няма да има през терминала за втечнен природен газ в Александруполис. Няма да се използват количества от газохранилището в Чирен, но там предстои да бъдат нагнетен газ, като този процес също ще влезе в цената за следващия месец.

Преди окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране предстои цените да бъдат публично обсъдени.

Цената на природния газ в Европа

Припомняме, че преди дни цената на природния газ в Европа се понижи до най-ниското си ниво от юли 2024 г. Това показват изчисления на "Трейдинг Икономикс", в навечерието на срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, която ще се опита да постигне край на войната в Украйна, прекъснала потоците от гориво от Русия - някогашния най-голям доставчик на континента. Ценовият индекс TTF, който отразява динамиката на цените на природния газ на хъба в Нидерландия, е спаднал с около 10 на сто от началото на август, като днес понижи стойността си до най-ниското ниво от май. По обяд българско време септемврийските фючърси поевтиняха до 31,74 евро за мегаватчас. ОЩЕ: Цената на природния газ в Европа е невиждана от 13 месеца