Илиана Раева: Българската гимнастика е сред водещите в света, имаме недостижима идентичност

24 август 2025, 17:46 часа 400 прочитания 0 коментара
Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева сподели мнението си за новите тенденции в световния спорт и за това къде се намира страната ни спрямо останалите нации. Според Раева, България остава една от водещите нации в света на художествената гимнастика, но и отбеляза, че предстоят много интересни години в развитието на спорта, в които конкуренцията ще става все по-сериозна и непредсказуема.

България стана световен вицешампион отборно в Рио

"Снощи България стана световен вицешампион отборно на световното първенство в Бразилия", започна Раева в публикация във Фейсбук. "С огромен интерес, детайлно гледам световното първенство. Художествената гимнастика вече е тотално различна. Тя е разперила красивите си криле и лети над земното кълбо, увличайки със себе си малки и големи държави от всички континенти! Географията ни расте, расте, с всяка изминала година."

Илиана Раева

"Някои сега прохождат в този невероятен спорт и от тях се излъчва щастие, че са вече част от световното ни семейство, други вглъбени се борят за призовите места и са в окото на бурята, в най-красивата битка на най-силните! Последните години пред очите ми конкуренцията става все по-голяма и все повече държави имат претенции да са сред медалистите, както и в призовата осмица.

Догодина ще е още по-вълнуващо, защото в категория жени се качват уникални девойки, които очаквам директно да скочат в най-дълбокото и сериозно да преобразят конкуренцията за първата осмица, даже първата 18-ка, която ще е целта в квалификациите за ОИ", пише още Раева. И допълва: "Предстоят много, много интересни години… Отсега виждам каква неподозирана Олимпиада ни предстои в ЛА САЩ през 2028г."

"Къде е България в това женско и изкрящо световно цунами? Българската гимнастика е сред водещите най-силни страни в този спорт. Вече години наред сме сред медалистите, откроявайки се със своята недостижима идентичност. Ще става все по-трудно, защото силните стават все повече и все по-силни. Но аз силно вярвам, че България няма да спре да е устремена единствено и само към върха на този красив и подлудяващ феновете по цял свят спорт", пише Раева.

Снощи България стана световен вицешампион отборно на световното първенство в Бразилия!🇧🇬🥈🇧🇬 Честито, България!🎉 Днес от...

Публикувахте от Iliana Raeva в Неделя, 24 август 2025 г.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Художествена гимнастика Илиана Раева
