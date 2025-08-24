Войната в Украйна:

Пожар гори в столичния квартал "Кръстова вада" (СНИМКИ)

24 август 2025, 16:48 часа 194 прочитания 0 коментара
Пожар гори в столичния квартал "Кръстова вада" (СНИМКИ)

Пожар се е разгорял в столичния квартал "Кръстова вада", видя Actualno.com. Както се вижда от снимките - димът се забелязва от други квартали на София. Огънят идва само няколко дни след като в друг столичен квартал имаше сериозен пожар. Припомняме, че в четвъртък пожар избухна в близост до Околовръстното шосе на София, в района на ж.к. "Люлин". Според първоначалните версии огънят е тръгнал или от сухи треви в полето, или от склад за гуми, който се намира наблизо.

Същия ден горски пожар избухна и над град Сливница. По данни на ОДМВР - София той е тръгнал от нива край града, но впоследствие е обхванал и борова гора.

Последната статистика за пожарите

До 24.00 часа на 22 август са ликвидирани са общо 144 пожара за денонощието.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; 2 в промишлени сгради; 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 7 в транспортни средства; 1 в горски масиви; 1 в селското стопанство; 2 в съоръжения на открито; 3 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 115 пожара, от които: 77 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 29 в отпадъци; 8 други.

Извършени са 185 спасителни дейности и помощни операции, от които: 6 при катастрофи в транспортни средства; 2 битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети – 2 бр.); 177 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 12 бр., отстраняване на опасни предмети – 112 бр., оказване съдействие на граждани-9 бр.,оказване съдействие на други структури и ведомства – 5 бр., други – 39 бр.). ОЩЕ: Пламна и столичният квартал "Люлин" (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
София Кръстова вада пожар пожароопасност
