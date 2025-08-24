Войната в Украйна:

Джак Грийлиш избухна в Ливърпул! Носител на два трофея през 2025-а пак сгреши във Висшата лига

Най-скъпият вътрешен трансфер в историята на Висшата лига - Джак Грийлиш, отново даде признаци за живот на футболния терен, изигравайки много силен мач за новия си клуб Евертън. Англичанинът, който е рекорден трансфер в историята на Манчестър Сити (117,5 млн. евро) и все още е собственост на "гражданите", премина на новия стадион на Евертън "Хил Дикинсън" с идеята да играе редовно и да си заслужи място в отбора на Англия за Мондиал 2026. И вече оставя добри впечатления, след като даде две асистенции за победата на Евертън над Брайтън с 2:0 като домакин във втория кръг.

Евертън падна от новака Лийдс в първия кръг, но сега показа реакция в Ливърпул, където Грийлиш се оказа във фокуса на вниманието. Той даде асистенция в средата на първото полувреме, когато Илиман Ндиайе зарадва мениджъра Дейвид Мойс. След почивката Грийлиш даде асистенция и за Джеймс Гарнър, който вкара за 2:0. В 77-ата минута Брайтън получи дузпа, но Дани Уелбек не успя да вкара от бялата точка. В продължението пък Мойс извади Грийлиш, който получи аплодисментите на феновете на "карамелите".

По същото време се изигра и още един мач от Висшата лига: Кристъл Палас и Нотингам Форест не успяха да се победят след равенство 1:1 на "Селхърст Парк". Исмаила Сар вкара в 37-ата минута за "орлите", а Калъм Хъдсън-Одой изравни в 57-ата. Така отборът на Палас, който спечели два трофея през 2025-а - ФА Къп и Къмюнити Шийлд, записа втори пореден мач без победа през новия сезон в Премиър лийг. Тимът загуби и звездата си Еберечи Езе, а изглежда, че ще остане и без капитана си Марк Гехи, който е пред трансфер в Ливърпул.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
