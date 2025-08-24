Бонев недоволства: От утре трамваи по Графа няма да се движат заради ремонт

"От утре трамваи по Графа няма да се движат заради ремонт. Проблемите: няма адекватен заместващ транспорт и няма да се ремонтират всички релси в лошо състояние, а отново ще се правят кръпки", възмущава се лидерът на "Спаси, София" Борис Бонев в социалната мрежа "Фейсбук". Той заявява, че е предложил решение, но "старите кучета" в администрацията за пореден път са излъгали и кметът, и медиите.

"Което още веднъж доказва, колко е важно да имаш институционална памет, за да ги контрираш, когато тръгнат да те лъжат, за да си спестят работа", коментира още той.

Има алтернатива, според Бонев

"Твърдят, че не могат да се пуснат двупосочни трамваи по Графа за времето на ремонта, защото нямало двойни спирки и не отговаряло на ЗДвП! ЛЪЖА!", недоволства още лидерът на "Спаси, София".

Той отбелязва, че двупосочни трамваи по Графа е имало при друг ремонт преди години и обръща внимание, че ЗДвП и други закони не са се изменили в този период, за да е било законно тогава, а днес - не.

Той оборва и друго твърдение, че не може да има обслужване с трамваи между пл. Журналист и Хладилника, защото нямало връзка с депото и технически щяло да бъде сложно.

Бонев определи това като лъжа и даде пример с предишен ремонт, когато трамваи са домували в участък без връзка с депо по време на ремонт и драма няма. "Има обаче обслужване на пътници, каквото следващата седмица по Графа няма да има", пише още той.

Съвет към кмета

"Уважаеми г-н кмете, вече трябва да е ясно, че автоматичният отговор на администрацията, когато я караш да работи е "Това няма как да стане". Много зависи, какво ще последва след това - дали "Добре, ок" или "Вашата работа е да намерите начин да стане и ще стане". Очевидно цяла седмица хиляди хора ще страдаме от липсата на транспорт, защото този път първото е било отговорът...", коментира Бонев. ОЩЕ: Столичната ул. "Граф Игнатиев" без транспорт цяла седмица