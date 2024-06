Отново обезглавен от руснаците украински войник: Киев започна разследване (СНИМКА)

Украинските сили са получили информация, че в една от руските части във Волноваха в Донецк, командирите са дали заповед да не се вземат в плен украински военни, а директно да бъдат убивани, при това "с нечовешка жестокост – чрез обезглавяване", съобщи главният прокурор на Украйна Андрий Костин в социалната мрежа X.

Той публикува снимка, направена от дрон по време на въздушно разузнаване, на една от бойните позиции, на която се вижда повредена бронирана машина на украинските сили за отбрана и върху капака й - отрязаната глава на украински защитник.

Още: Руските сили убиват предаващи се украински военни: Human Rights Watch с конкретни примери

Подобни действия са грубо нарушение на Женевската конвенция за третиране на военнопленниците, отбелязва Костин и добавя, че се води разследване за изясняване на всички обстоятелства около случая. Проверява се участието на конкретни руски военнослужещи в извършването на това престъпление.

Още: Руснаците са екзекутирали 54 украински военни: Прокуратурата на Украйна

New horrifying evidence of Russia's criminal policy aimed at the extermination of Ukrainians: we have received information that Russian commanders have ordered not to take Ukrainian soldiers as prisoners but to kill them with inhumane cruelty—by decapitation. The fact of… pic.twitter.com/09HdWqHMK6