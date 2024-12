Пак атака с дронове в Ростовска област, складове на руската армия горят в Новосибирск (ВИДЕО)

Тази седмица Ростовска област явно се превърна в любима цел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). След ударите в Таганрог, днес вечерта, още преди да е станало прекалено късно, нов руски обект, който е в помощ на руската армия, е бил атакуван - най-вероятно единствената петролна рафинерия на "Транснефт" в Новошахтинск, става ясно от официална информация на местните руски власти.

Съобщение за атака предаде в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар. Той казва, че са свалени общо 5 дрона - нямало щети, разрушения и пострадали хора. Руското военно министерство твърди, че са свалени 6 дрона - както и 4 в Белгородска област. Слюсар не посочва каква е била целта на дроновете, но в този район се намира най-големият доставчик на горива за Южна Русия - и вече той беше атакуван в миналото: Огън и разрушения: Украйна удари най-големия доставчик на горива в Южна Русия (ВИДЕО)

Междувременно, в Новосибирск избухна голям пожар - в складове, откъдето се доставят различни продукти за руската армия. Официалната информация в канала в Телеграм на руското министерство на извънредните ситуации гласи, че общо 98 пожарникари и 30 пожарни са впрегнати да гасят пламъците, които са се разпространили на 5000 квадратни метра площ - има данни и за 7000 квадратни метра, както и че частично се е срутил покривът на поне една сграда. Министерството описва складовете като заредени с "различна продукция", включително изделия от пластмаса.

In Novosibirsk in Russia, what is reported as army supply warehouses are on fire. The blaze has spread to 7,000 square meters. pic.twitter.com/0dyfrjmXI2