24 септември 2025, 07:38 часа 798 прочитания 0 коментара
Пак съдят Пугачова в Русия - защото казва истината за Путин и войната в Украйна

Поредно съдебно дело на основание "обида на (руски) ветерани от бойните действия" срещу прочутата руска певица Алла Пугачова е заведено в Русия. Пугачова е отколешен критик на войната в Украйна и на режима на руския диктатор Владимир Путин, като не пести остри думи - тя отдавна избяга извън руска територия и живее в Израел.

Съобщението за делото е на Савеловският районен съд в Москва. Ищец е А. С. Трешчев, който е описан като "ветеран от бойните действия в Украйна". Той казва в жалбата си, че в скорошно видео интервю, публикувано онлайн, Пугачова е направил клеветнически изявления по адрес на президента (диктатора Владимир Путин), армията и правоохранителните органи на Руската федерация. "В същото време Алла Пугачева е похвалила Джохар Дудаев, като по този начин, според ищеца, е обидила руския народ", се казва в изявление на пресслужбата на московските съдилища с обща юрисдикция.

Александър Трешчев е редовен участник в руски телевизионни предавания и се нарича адвокат. Той вече е искал от руския съд да осъди Пугачова за 1,5 милиарда - заради "обида на ветерани от бойните действия" и е подал молба до Следствения комитет на Русия и Главната прокуратура да проведат разследване срещу певицата. Това се отнася до изявленията на Алла Пугачева в интервю с журналистката Катерина Гордеева, което е събрало над 23 милиона гледания, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

